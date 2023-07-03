Влада РФ позбавила голову ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина контрактів на постачання харчування до шкіл. Їх почали передавати іншим компаніям.

Джерело: росЗМІ

Так, нині на сайті держзакупівель РФ розміщено 23 тендери на постачання харчування до підмосковних шкіл, з яких розіграно 11. Тоді як лише три контракти дісталися фірмам, пов’язаним з Пригожиним — “Продфутсервис”, “Социальное питание “Центр” и “Весна”. зауважується, що дві останні уклали угоду вже після заколоту “Вагнер” — 27 та 29 червня відповідно.

Решта контрактів дісталася новим підрядникам, тобто Пригожин програв сім з одинадцяти аукціонів. Водночас у 2022 році його компанії виграли 32 контракти із 38 розіграних.

Коментуючи військовий заколот ПВК “Вагнер”, президент РФ Володимир Путін заявив, що “Конкорд” (компанія Пригожина – ред.) заробив на постачання їжі для військових 80 млрд рублів за рік.

“Сподіваюся, що під час цих робіт ніхто нічого не вкрав чи, скажімо так, вкрав поменше. Але, безумовно, ми з усім цим розбиратимемося”, — заявив Путін. Напередодні міноборони РФ розірвало контракт із Пригожиним.

Нещодавно стало відомо, що медіахолдинг Євгена Пригожина “Патріот Медіа” закриють після спроби заколоту. Одним з найвідомішим виданням був новинний сайт “РИА ФАН”, який дотримувався націоналістичної, прокремлівської редакційної лінії, водночас позитивно висвітлюючи ватажка та його ПВК “Вагнер”.

Раніше російське видання писало, що фабрика тролів Пригожина паралізована вже майже тиждень після спроби заколоту. Тоді припускалося, що у неї та низки медіа зміниться власник, бо найімовірнішим претендентом на ці активи вважали структури Юрія Ковальчука – російського підприємця, основного акціонера і ексголову ради директорів банку “Росія”.