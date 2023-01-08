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Прихильники колишнього президента Бразилії Болсонару штурмують будівлю парламенту

Прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаіра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Драматичні сцени відбуваються через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Неділя, 8 січня 2023, 23:22
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Про це повідомляє BBC.

Прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали поліцейські бар’єри в столиці Бразиліа. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відбити атаку демонстрантів.

Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату. Наразі невідомо, чи вони все ще знаходяться в будівлі.

Виборці Болсонаро закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Багато хто порівнює ці події зі штурмом Капітолію США 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа, союзника Болсонаро.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відбудувати країну, котра знаходиться в “жахливих руїнах”.

Він засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.

Зауважимо, у жовтні 2021 року парламент звинуватив Болсонару у злочинах проти людяності через його ставлення до епідемії COVID-19 в країні та неспроможності боротися з нею.

Теги: Болсонару, Бразилія, вибори, виборці, прихильники, штурм, парламент

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