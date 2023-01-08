Прихильники колишнього президента Бразилії Болсонару штурмують будівлю парламенту

Прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаіра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац. Драматичні сцени відбуваються через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Про це повідомляє BBC.

Прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали поліцейські бар’єри в столиці Бразиліа. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відбити атаку демонстрантів.

Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату. Наразі невідомо, чи вони все ще знаходяться в будівлі.

Виборці Болсонаро закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Багато хто порівнює ці події зі штурмом Капітолію США 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа, союзника Болсонаро.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відбудувати країну, котра знаходиться в “жахливих руїнах”.

Він засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.

Зауважимо, у жовтні 2021 року парламент звинуватив Болсонару у злочинах проти людяності через його ставлення до епідемії COVID-19 в країні та неспроможності боротися з нею.