Прихильники колишнього президента Бразилії Болсонару штурмують будівлю парламенту

Про це повідомляє BBC.
Прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали поліцейські бар’єри в столиці Бразиліа. Поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відбити атаку демонстрантів.
Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату. Наразі невідомо, чи вони все ще знаходяться в будівлі.
Виборці Болсонаро закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.
Багато хто порівнює ці події зі штурмом Капітолію США 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа, союзника Болсонаро.
Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.
У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відбудувати країну, котра знаходиться в “жахливих руїнах”.
Він засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.
Зауважимо, у жовтні 2021 року парламент звинуватив Болсонару у злочинах проти людяності через його ставлення до епідемії COVID-19 в країні та неспроможності боротися з нею.
- Також президенту Бразилії Жаїру Болсонаро не дозволили відвідати футбольний матч між місцевими командами “Сантос” та “Греміо”, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон.
- Раніше Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.
- Комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив податкові декларації експрезидента Дональда Трампа, які він раніше намагався приховати.
- Колишній президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що знову боротиметься за пост очільника Білого дому на президентських виборах у 2024 році.