Прикордонники проведуть тренінг як чоловікам легально виїхати за кордон

Джерело: ДПСУ
Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував відповідальність для осіб, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану. У відповідь в Держприкордонслужбі вирішили розповісти, як легально виїхати за кордон в умовах дії заборони на виїзд для військовозобовʼязаних осіб.
Вже 1 червня о 12:00 відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби полковник Ігор Матвійчук розповість про особливості виїзду за кордон під час воєнного стану.
Трансляцію прямого етеру можна буде переглянути на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.
Зокрема у відомстві розповідатимуть, кого стосуються обмеження на виїзд з України в умовах воєнного стану, як виїжджати по системі “Шлях” та на що звернути увагу, коли виїжджаєш з дітьми?
Українці також можуть залишати питання щодо виїзду за кордон, на які хочуть отримати відповіді, під публікацією про тренінг.
Нагадаємо, нещодавно через пункт пропуску перетнув кордон підозрюваний в отриманні мільйонного хабаря депутат Київради від “Слуги народу” Вʼячеслав Трубіцин. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 13 травня Трубіцин перетнув кордон в пункті пропуску “Рава-Руська” і до цього часу не повернувся.
Раніше цього року такою опцією скористався екснардеп від “Слуги народу” Олександр Трухін, під час судового процесу щодо спроби дати хабар поліціянту після ДТП за участі нардепа.
- Державна прикордонна служба України не обмежує можливість виїзду за кордон для юнаків, яким не виповнилося 18 років.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 96 442 чоловіки отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон через систему “Шлях”. Успішно скористалися дозволом 66 474 особи, з яких 9373 не повернулися до України.
- На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.