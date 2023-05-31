Прикордонники проведуть тренінг як чоловікам легально виїхати за кордон

У четвер, 1 червня, Державна прикордонна служба України проведе тренінг на тему виїзду за межі країни в умовах воєнного стану.

Джерело: ДПСУ

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував відповідальність для осіб, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану. У відповідь в Держприкордонслужбі вирішили розповісти, як легально виїхати за кордон в умовах дії заборони на виїзд для військовозобовʼязаних осіб.

Вже 1 червня о 12:00 відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби полковник Ігор Матвійчук розповість про особливості виїзду за кордон під час воєнного стану.

Трансляцію прямого етеру можна буде переглянути на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

Зокрема у відомстві розповідатимуть, кого стосуються обмеження на виїзд з України в умовах воєнного стану, як виїжджати по системі “Шлях” та на що звернути увагу, коли виїжджаєш з дітьми?

Українці також можуть залишати питання щодо виїзду за кордон, на які хочуть отримати відповіді, під публікацією про тренінг.

Нагадаємо, нещодавно через пункт пропуску перетнув кордон підозрюваний в отриманні мільйонного хабаря депутат Київради від “Слуги народу” Вʼячеслав Трубіцин. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 13 травня Трубіцин перетнув кордон в пункті пропуску “Рава-Руська” і до цього часу не повернувся.

Раніше цього року такою опцією скористався екснардеп від “Слуги народу” Олександр Трухін, під час судового процесу щодо спроби дати хабар поліціянту після ДТП за участі нардепа.