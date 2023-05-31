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Прикордонники проведуть тренінг як чоловікам легально виїхати за кордон

У четвер, 1 червня, Державна прикордонна служба України проведе тренінг на тему виїзду за межі країни в умовах воєнного стану.

Середа, 31 травня 2023, 12:11
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Джерело: ДПСУ

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував відповідальність для осіб, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану. У відповідь в Держприкордонслужбі вирішили розповісти, як легально виїхати за кордон в умовах дії заборони на виїзд для військовозобовʼязаних осіб.

Вже 1 червня о 12:00 відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби полковник Ігор Матвійчук розповість про особливості виїзду за кордон під час воєнного стану.

Трансляцію прямого етеру можна буде переглянути на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

Зокрема у відомстві розповідатимуть, кого стосуються обмеження на виїзд з України в умовах воєнного стану, як виїжджати по системі “Шлях” та на що звернути увагу, коли виїжджаєш з дітьми?

Українці також можуть залишати питання щодо виїзду за кордон, на які хочуть отримати відповіді, під публікацією про тренінг.

Нагадаємо, нещодавно через пункт пропуску перетнув кордон підозрюваний в отриманні мільйонного хабаря депутат Київради від “Слуги народу” Вʼячеслав Трубіцин. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 13 травня Трубіцин перетнув кордон в пункті пропуску “Рава-Руська” і до цього часу не повернувся.

Раніше цього року такою опцією скористався екснардеп від “Слуги народу” Олександр Трухін, під час судового процесу щодо спроби дати хабар поліціянту після ДТП за участі нардепа.

Теги: виїзд за кордон для чоловіків, виїзд за кордон, воєнний стан, Держприкордонслужба, прикордонники

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