Президент Росії Володимир Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для РФ, оскільки тоді ракети до Москви зможуть долетіти за 7-10 хвилин.

Таку заяву він зробив в ефірі російського пропагандистського телеканалу “Росія 24”.

Путін висловив думку, що розширення НАТО на схід і наближення його інфраструктури до кордонів РФ має значення “для безпеки росіян, Росії”.

Він нагадав, що після вступу до Північноатлантичного альянсу таких країн Східної Європи, як Польща та Румунія, Сполученим Штатам вдалося домовитися про розміщення там систем протиракетної оборони.

За словами Путіна, “пускові установки цих систем можуть бути використані для ударних комплексів, котрі досягають центру Росії, включно з Москвою, до того ж за дуже короткий час – 15 хвилин”.

“Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підльотний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, від Дніпра до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?.. Хтось взагалі повинен про це подумати?” – заявив Путін, якого цитує російське агентство “РБК”.

Глава РФ додав, що часто чує від російських експертів, що вступ України до НАТО — це “балаканина, нічого не буде”. Однак він не згоден з цим.

Путін наголосив, що гарантій невступу України до НАТО немає.

“Зараз американські партнери говорять, що нічого не обіцяли українському керівництву, в тому числі президенту Зеленському. Звідки ми це знаємо? Можливо, вони просто йому (Зеленському, – ред.) сказали: “Знаєш що, ти зарано виліз, рано ще про це говорити. І невчасно ти виліз, тому що зараз намічається зустріч на вищому рівні двох президентів (Путіна й президента США Джо Байдена, – ред.). Чого ти нам заважаєш? Псуєш нам обстановку перед самітом? Помовчати не міг чи що кілька днів? А насправді можна собі уявити, що план вступу України до НАТО обговорюється, у будь-якому разі ніхто не каже “ні”, – заявив Путін.