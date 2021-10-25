Речник української делегації в Тристоронній контрактній групі Олексій Арестович заявив, що Кремль сам спровокував активну співпрацю України з НАТО шляхом окупації та агресії. На його думку, найкращий вихід для РФ - піти на мирне врегулювання ситуації.

Про це він заявив в ефірі державного телеканалу “Дом”.

Зокрема, Арестович констатував, сили Альянсу присутні на території України, хоча формального вступу нашої держави в НАТО ще не було.

“Справді, військовослужбовці сил НАТО перебувають на території України в рамках навчальних місій. Ми проводимо спільні навчання. Тільки на цей рік їх заплановано 25. І НАТО давно присутнє на території України”, – сказав він.

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За словами Арестовича, що всередині країни була тривала дискусія з приводу вступу в НАТО. Однак до 2014 року в Україні не було військової небезпеки. Він вважає, що військова агресія з боку Росії та окупація Криму й частини Донбасу сприяла усуненню цієї дискусії на користь курсу України в НАТО.

“Тепер “злого НАТО” в Україні дуже багато. Але Кремль же не розуміє ще найголовнішого. Що тільки-но Україна вступить в НАТО, кожен український солдат стане солдатом НАТО. А це зовсім інша історія”, – впевнений Арестович.

Речник української делегації в ТКГ наголосив, що найкращий вихід для РФ – піти на мирне врегулювання конфлікту, зокрема вивести свої війська з Донбасу і з Криму, виплатити репарації Україні за період окупації.

“І ось тоді виникне підстава для відновлення нормальних відносин. І, можливо, можна буде серйозно обговорити питання загроз своїй безпеці, які Російська Федерація бачить у можливому вступі України в НАТО”, – сказав він.

Арестович зазначив, що лише після цього Україна та Росія зможуть говорити “як нормальні країни”. Зараз діалог неможливий, оскільки обидві держави є військовими противниками й таку ситуацію спровокувала саме Росія.

Арестович також прокоментував побоювання президента РФ Володимира Путіна, що в Україні побудують бази НАТО під виглядом навчальних центрів і направлять ракети на Москву.

“Путін дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якомусь найближчому осяжному майбутньому з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви. Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані”, – зазначив Арестович.

"Путін дограється, що українські ракети будуть спрямовані на Москву" Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Путін дограється та українські ракети будуть спрямовані на Москву в якомусь найближчому осяжному майбутньому. pic.twitter.com/etig7wv0uA — Букви (@Bykvu) October 25, 2021

Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович заявив, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. Тому він пропонує перейменувати державу на “Русь-Україну”.

Також Арестович заявив, що в Україні потрібно розмежувати поняття “російський” і “руський” на законодавчому рівні. Також радник очільника ОПУ також наголосив, що не підтримує мовний закон в чинній редакції.

Арестович також заявив, що Україна розвернеться на Схід, якщо Захід буде на нас тиснути.