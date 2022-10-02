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Путін особисто хотів обміняти Медведчука на захисників Маріуполя попри протест ФСБ – Washington Post

Президент Росії Володимир Путін особисто наполягав на обміні проросійського політика Віктора Медведчука на захисників Маріуполя, хоч ФСБ було категорично проти.

Неділя, 2 жовтня 2022, 11:48
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Про це інформує The Washington Post.

За інформацією джерел видання з боку України та США, обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня був схвалений Путіним через заперечення його вищої служби безпеки, ФСБ, яка була стурбована суспільною реакцією в Росії.

Обмін майже 300 особами, найбільший з початку широкомасштабної війни, включав звільнення 215 українців, 55 росіян, довірену особу Путіна та 10 іноземних громадян. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.

Перевага майже у 4 рази обмінених українців проти росіян турбовала ФСБ, яка боялася суспільного резонансу у РФ. Обмін, дійсно, викликав шквал критики з боку російської громадськості та мілблогерів. Особливо гостро сприйнялося звільнення бійців полку “Азов” і їх командирів, які протягом останніх восьми років систематично демонізувалися російською пропагандою.

Окрім 55 російських військових, Україна звільнила Віктора Медведчука, лідера забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, якого звинувачують у державній зраді.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту сказав, що звільнення Медведчука виявило цінність Путіна для захисту елітного політика, який служив інтересам Кремля.

“Показово, що Путін вирішив обміняти свого наближеного та одного зі своїх багаторічних довірених осіб в Україні Медведчука на героїв Маріуполя”, — сказав чиновник. “В Україні дуже святкували, що ці доблесні бійці повернулися додому, і дуже ганьбили в Москві, побачивши, що Путіна справді хвилює”.

Ендрю Вайс, дослідник Росії та автор майбутньої біографії Путіна “Випадковий цар”, сказав, що торгівля Путіна Медведчуком узгоджується з його практикою винагороди за лояльність:

“Відомо, що Путін має дуже сентиментальну жилку, і він залишається лояльним до людей, які вже давно втратили вплив”, — сказав він. “Дата розпродажу Віктора Медведчука була давно в українській політиці, але його сприймали як людину, яка була лояльною до Кремля, і як хорошу точку доступу для російського впливу”.

Теги: війна, Віктор Медведчук, Володимир Путін, захисника Маріуполя, Маріуполь, обмін полоненими, російсько-українська війна, Азов

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