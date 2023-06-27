Президент Росії похвалив російських військових і сили оборони за придушення заколоту, але коли літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина досяг Білорусі. На площі у Кремлівському комплексі зібрали близько 2 500 співробітників служби безпеки, аби сказати, що вони і народ виступили разом проти найманців-повстанців.

Джерело: Reuters.

Через три дні після того, як закінчився заколот і якраз, коли Пригожин прибув до Польщі — Путін влаштував церемонію. До неї приєднався міністр оборони Сергій Шойгу, звільнення якого було однією з головних вимог заколотників.

Під час заходу Путін попросив вшанувати хвилиною мовчання російських військових льотчиків, яких збили вагнерівці під час повстання. Під час так званого “маршу справедливості” на Москву бойовики ПВК збили кілька літаків, але опору на землі не зустріли.

Деталі відправлення Пригожина до Білорусі не поширювали. Востаннє його бачили у суботу, 24 червня, коли він покидав Ростов-на-Дону.

У вівторок вранці на вебсайті служби відстеження польотів Flightradar24 було показано реактивний літак Embraer Legacy 600 з ідентифікаційними кодами, які збігаються з літаком, пов’язаним з Пригожиним у документах США щодо санкцій. Тоді літак знижувався на висоту для посадки поблизу столиці Білорусі Мінська.