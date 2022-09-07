Про це Путін заявив на засіданні Східного економічного форуму, повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
За його словами, Росія робила все, аби українське зерно було доставлено у “голодуючі країни”.
“Я зустрічався з лідерами африканських країн та пообіцяв їм зробити все можливе. Ми зробили це разом із Туреччиною”, — заявив Путін.
Однак Європа, поскаржився президент РФ, продовжує поводити себе як “колонізатор” та “обманює країни, які розвиваються”, адже майже все зерно начебто вивезли не у ті країни, які найбільше цього потребували. Це, за словами очільника Кремля, лише призведе до масштабнішої продовольчої кризи у світі.
“Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов’язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом”, — сказав Путін.
ДОВІДКА: 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.
- 3 серпня українські та турецькі офіційні особи заявили, що перша партія зерна з України, яку вивезли з Одеського порту після підписання “зернової угоди”, вже пройшла перевірку Спільного координаційного центру у Стамбулі.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден з українською кукурудзою.
- 7 серпня з Одеської області вийшов другий караван з українським зерном. Всього агропродукцію вивезли чотири судна.
- 30 серпня перше від початку повномасштабного російського вторгнення судно з українським зерном для Африки прибуло у порт Джибуті.