Президент Росії Володимир Путін пригрозив виходом РФ з так званої "зернової угоди". Очільник Кремля незадоволений тим, що українське зерно вивозять до Європи, а не в "голодуючі країни".

Про це Путін заявив на засіданні Східного економічного форуму, повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, Росія робила все, аби українське зерно було доставлено у “голодуючі країни”.

“Я зустрічався з лідерами африканських країн та пообіцяв їм зробити все можливе. Ми зробили це разом із Туреччиною”, — заявив Путін.

Однак Європа, поскаржився президент РФ, продовжує поводити себе як “колонізатор” та “обманює країни, які розвиваються”, адже майже все зерно начебто вивезли не у ті країни, які найбільше цього потребували. Це, за словами очільника Кремля, лише призведе до масштабнішої продовольчої кризи у світі.

“Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов’язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом”, — сказав Путін.

ДОВІДКА: 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.