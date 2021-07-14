Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала законопроєкт, що перейменовує День захисника України, який щороку відзначається 14 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України” (№ 2325) проголосували в другому читанні та в цілому 317 нардепів.

Згідно з документом, День захисника України перейменовано на День захисників і захисниць України.

Відповідно до пояснювальної записки, ухвалення законопроєкту “сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків – захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята”.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook авторка законопроєкту Марина Бардіна (“Слуга народу”), “з кожним роком все більше жінок проходять службу в Збройних Силах України”.

“Якщо у 2008 році на службі було 1800 жінок, то зараз це 31 757 військовослужбовиць. Ми слідуємо суспільному запиту і маємо створювати більше можливостей для жінок нарівні з чоловіками служити в ЗСУ”, – написала вона.

Як відомо, День захисника України був встановлений 14 жовтня 2014 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності нашої країни, військових традицій українського народу.

Це свято відзначається в Україні у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.