Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України” (№ 2325) проголосували в другому читанні та в цілому 317 нардепів.
Згідно з документом, День захисника України перейменовано на День захисників і захисниць України.
Відповідно до пояснювальної записки, ухвалення законопроєкту “сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків – захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята”.
Як зазначила на своїй сторінці у Facebook авторка законопроєкту Марина Бардіна (“Слуга народу”), “з кожним роком все більше жінок проходять службу в Збройних Силах України”.
“Якщо у 2008 році на службі було 1800 жінок, то зараз це 31 757 військовослужбовиць. Ми слідуємо суспільному запиту і маємо створювати більше можливостей для жінок нарівні з чоловіками служити в ЗСУ”, – написала вона.
Як відомо, День захисника України був встановлений 14 жовтня 2014 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності нашої країни, військових традицій українського народу.
Це свято відзначається в Україні у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.
- На початку липня в Україні виник скандал навколо тренувань до військового параду, під час яких курсантки маршували в туфлях на підборах.
- 2 липня у Верховній Раді України закликали провести службове розслідування через тренування до військового параду, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах.
- 2 липня у залі засідань Верховної Ради депутатки вручили міністру оборони України Андрію Тарану туфлі на підборах.
- Урядовиці виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від міністра оборони Андрія Тарана терміново замінити “парадні підбори” для жінок-військових на зручне взуття і призначити радника з гендерних питань.
- Згодом стало відомо, що міністр оборони України Андрій Таран дав доручення щодо закупівлі “експериментальних моделей взуття” спеціально для параду до Дня Незалежності.