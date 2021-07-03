Міністр оборони України Андрій Таран дав доручення щодо закупівлі "експериментальних моделей взуття" спеціально для параду до Дня Незалежності.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони.

Повідомлення стало реакцією відомства на скандал навколо тренувань до військового параду, під час яких курсантки маршували в туфлях на підборах.

У міністерстві повідомили, що Андрій Таран зустрівся із курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, котрі братимуть участь у військовому параді на честь 30-ї річниці Незалежності України. Зауважимо, що це сталося після хвилі критики через повідомлення, що курсантки крокуватимуть на підборах.

Зазначається, що міністр “вислухав думки, зауваження і побажання курсанток щодо парадної форми одягу, зокрема, взуття, що регламентовано наказом Міністерства ще від 2017-го року”.

“Вже перше пробне тренування виявило низку недоліків елементів однострою зразка 2017-року. Йти в таких туфлях військовослужбовцям-жінкам просто незручно”, – визнали в Міноборони.

У відомстві поінформували, що Таран спершу висловив пропозицію “щодо використання під час параду польової форми, елементом якої є “берці”. Проте головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак зазначив, що всі військові навчальні заклади йтимуть в парадному однострої. А бойові частини крокуватимуть у польовій формі.

За словами Хомчака, керівництво вищого військово-навчального закладу “проводило серед курсанток опитування, 99 % учасниць якого висловились, щоб іти в парадній формі”.

“Вислухавши пропозиції курсанток.., міністр оборони України дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для ювілейного параду. Нове, вдосконалене взуття має бути кращим, ергономічним та виготовленим у найстисліші терміни. У разі позитивного досвіду використання цієї партії, буде опрацьовано питання закупівлі такої моделі для всього особового складу військовослужбовців-жінок”, – наголосили в міністерстві.