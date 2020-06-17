Верховна Рада України підтримала звіт парламентської тимчасової слідчої комісії щодо здійснення контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів у 2017-2018 роках.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 3634 проголосували 307 народних депутатів.

Комісію було створено 12 грудня 2019 року.

Звіт презентував народний депутат від “Слуги народу”, голова ТСК Ігор Василів.

Він повідомив, що за час роботи ТСК було проведено вісім засідань.

“За результатами роботи комісії виявлено низку недоліків у роботі з розслідування нападу на Катерину Гандзюк. Розслідування від 12 липня 2019 року після деяких успіхів фактично зупинилося. У квітні 2020 року після ліквідації спецдепартаменту Генпрокуратури України і звільнення замгенпрокурора Трепака, який заявив про політичний тиск, підозрюваного Мангера не відсторонено від займаної посади. Обраний запобіжний захід у вигляді застави не змінили. Це створило ризики використання Мангером своєї посади у власних інтересах і здійснення перешкод у судовому розгляді”, – наголосив Василів.

Він уточнив, що обвинувальний акт у провадженні за звинуваченням ще одного фігуранта справи – Ігоря Павловського знаходиться на розгляді суду. За 10 місяців не було проведено жодного з 13 судових засідань.

“Перераховані факти вказують на небажання сторони обвинувачення вживати активних заходів у притягненні Павловського до кримінальної відповідальності. Також є підстави вважати, що дії Павловського безпідставно перекваліфіковані і звинувачення повинні бути по важчій статті”, – повідомив нардеп.

При розгляді справи щодо активіста Сергія Стерненка ТСК дійшла висновку, що таємниця слідства забезпечується не в повній мірі, були витоки матеріалів справи.

ТСК надала низку рекомендацій Офісу генпрокурора: вжити заходів реагування за фактами, наведеними в звіті комісії; посилити нагляд за дотриманням законності в роботі Національної поліції, своєчасно реагувати на всі випадки порушень закону та вживати необхідних заходів реагування в разі невиконання приписів прокурора та інше.

Крім того, Офісу генпрокурора, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції доручили поінформувати Парламент за результатами розгляду матеріалів ТСК в 2-тижневий термін.

“Заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради генерального прокурора, керівництво Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції з питань розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів”, – зазначено в постанові ВР.