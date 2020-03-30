Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За його призначення проголосували 246 нардепів.
З “Слуги народу” його кандидатуру підтримали 195 нардепів, з ОПЗЖ – 21, з “Європейської солідарності”, “Голосу” і “Батьківщини” за його призначення не проголосував ніхто, з групи “За майбутнє” за проголосували 8 нардепів, з “Довіри “- 13, також його призначення підтримали 9 позафракційних.
Нагадаємо, Максим Степанов був головою одеської ОДА у 2017-2019. Був звільнений Петром Порошенком після першого туру виборів. Неофіційно причиною назвали перехід на бік Зеленського. Степанов – кум Ігоря Палиці.
Сьогодні парламент звільнив Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров’я. Рішення про звільнення підтримав 271 нардеп.
- Раніше повідомлялося, що міністра охорони здоров’я Іллю Ємця можуть замінити на колишнього голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.
- Таким чином, Ємець може встановити черговий рекорд нетривалості перебування на посаді.
- За час свого перебування міністр запам’ятається заявами, що всі літні люди помруть від коронавірусу.