Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляють #Букви.

За документ №5069 проголосували 265 народних депутатів.

Законопроєкт був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.

Вказаним документом вносяться зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя: а саме штраф у розмірі 850 – 2550 гривень.

За повторне протягом року порушення після накладення адміністративного стягнення передбачено штраф у розмірі 2550 – 4250 гривень.

Штрафувати будуть за невиконання вимог дисциплінарного інспектора ВРП:

• щодо надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено;

• за надання завідомо недостовірної інформації;

• за недодержання встановлених законом строків надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено.

Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада також підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя.

Цей документ, зокрема, передбачає створення Етичної ради, яка відбиратиме кандидатів на посади у ВРП та перевірятиме їх на доброчесність. Крім того, діятиме Служба дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП, яка перевірятиме дисциплінарні скарги щодо суддів.