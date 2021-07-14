Про це повідомляють #Букви.
За документ №5069 проголосували 265 народних депутатів.
Законопроєкт був ініційований президентом Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний.
Вказаним документом вносяться зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Встановлюється адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя: а саме штраф у розмірі 850 – 2550 гривень.
За повторне протягом року порушення після накладення адміністративного стягнення передбачено штраф у розмірі 2550 – 4250 гривень.
Штрафувати будуть за невиконання вимог дисциплінарного інспектора ВРП:
• щодо надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено;
• за надання завідомо недостовірної інформації;
• за недодержання встановлених законом строків надання інформації, документів, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено.
Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада також підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя.
Цей документ, зокрема, передбачає створення Етичної ради, яка відбиратиме кандидатів на посади у ВРП та перевірятиме їх на доброчесність. Крім того, діятиме Служба дисциплінарних інспекторів у структурі ВРП, яка перевірятиме дисциплінарні скарги щодо суддів.
- Напередодні Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) із пропозиціями президента Володимира Зеленського.
- Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював подання кількох законопроєктів стосовно функціонування судової системи. Один із них покликаний скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.
- У лютому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, згідно з яким Вищій раді правосуддя передається частина повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження з відбору суддів.