Верховна Рада України в п’ятницю, 16 липня, заслухає голову уряду Дениса Шмигаля та розгляне призначення нардепа Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, депутати під час години запитань до уряду заслухають доповідь прем’єрміністра Шмигаля щодо діяльності Кабінету Міністрів упродовж першої половини 2021 року.

Після цього буде розглянуто питання призначення чинного голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України.

Заплановані до розгляду проєкти постанов про утворення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради:

• з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України;

• з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів “Либідь” та “Циклон-4”.

До розгляду заплановані законопроєкти, серед яких:

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні” (№ 3360-1);

• щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (№ 4361);

• “Про правила відбування адміністративного арешту” (№ 3047а).