Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, депутати під час години запитань до уряду заслухають доповідь прем’єрміністра Шмигаля щодо діяльності Кабінету Міністрів упродовж першої половини 2021 року.
Після цього буде розглянуто питання призначення чинного голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України.
Заплановані до розгляду проєкти постанов про утворення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради:
• з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України;
• з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів “Либідь” та “Циклон-4”.
До розгляду заплановані законопроєкти, серед яких:
• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні” (№ 3360-1);
• щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (№ 4361);
• “Про правила відбування адміністративного арешту” (№ 3047а).
- Напередодні Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
- Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.