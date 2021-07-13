Про це повідомили депутати політсили Олександр Качура, Єлизавета Ясько та Юлія Гришина.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ.

За словами Качури, ввечері вівторка відбулося закрите засідання фракції, на якому були присутніми і президент, і очільник уряду Денис Шмигаль.

Під час засідання Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, на посаду нового міністра внутрішніх справ.

Качура повідомляє, що пропозицію було зустріло оплесками.

Гришина переконана, що відповідне призначення відбудеться.

Ясько називаю Монастирського головним кандидатом і додає, що звільнення може відбутися в четвер, 15 липня, а призначення — 16 липня.

Нагадаємо, Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на запитання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

У березні поточного року на запитання щодо того, чи хоче він піти у відставку, Аваков відповідав:

“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим в Раді збирали підписи за його відставку.