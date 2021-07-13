Після подання міністром-рекордсменом Арсеном Аваковим заяви про відставку президент Володимир Зеленський запропонував очолити МВС нардепу від "Слуги народу" Денисові Монастирському. І він погодився.

#Букви розповідають, що відомо про потенційного міністра.

Біографія

Денисові Монастирському 41 рік. Народився і здобував освіту в Хмельницькому. Одружений з Жанною Монастирською — головною спеціалісткою юрвідділу Управління правового забезпечення ДБР. У подружжя двоє синів.

Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидатом юридичних наук, певний час працював доцентом в ХУ УП.

Очолює Подільське молодіжне культурне об’єднання “У майбутнє через Культуру” міста Хмельницький. На сайті зазначено, що метою об’єднання є “різнобічний гармонійний особистісний розвиток молоді шляхом її залучення до світової та національної культури в її сучасному еволюційному розумінні”.

Станом на зараз також є членом колегії головної ради ГО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури”.

У Верховній Раді 4 скликання (2002-2006) був помічником на громадських засадах у нардепа Віталія Олуйка з Хмельниччини, який був обраний від Виборчого блоку політичних партій “За Єдину Україну!”.

У 2007 році працював в юридичній компанії “Hillmont Partners”, заснованій британськими та українськими партнерами. Компанія базується в Києві.

У 2009 році працював у “Global Ties KC”. Ця американська компанія опікується проведенням програм обміну фахівцями з різних галузей у співпраці з Державним департаментом США, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Бібліотекою Конгресу та їх підрядними агенціями.

У 2015-2017 роках обіймав посаду юриста в компанії ТОВ “Лігал Консалтинг”.

Виступав експертом програми реформування правоохоронної та судової систем ГО “Український інститут майбутнього”.

Був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного Бюро Розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України. В цій інституції працює його дружина.

У Верховній Раді VIII скликання був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від “Народного фронту” Антона Геращенка, який з вересня 2019 року є заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У 2019 році Монастирський був названий експертом “Команди Зеленського” з питань реформування правоохоронної системи.

Пізніше був обраний народним депутатом IX скликання від партії “Слуга народу”. Йшов під №19 у списку як безпартійний. Наразі є членом однойменної фракції в парламенті та головою комітету з питань правоохоронної діяльності.

Згідно з аналітикою руху “Чесно“, станом на 24 липня 2020-го року є одним із нардепів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив.

Зауважимо, що Монастирський підтримував ініційований Кабінетом Міністрів законопроєкт №5600. Народна депутатка з фракції “ЄС”, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначала, що цей законопроєкт є “нищівним для всієї країни” і акцентувала, що він “надає безмежні корупційні права податковій”. Детальніше — в матеріалі.

Також депутат підтримував президентський закон про податкову амністію. В “Європейській Солідарності” вимагали від президента Володимира Зеленського ветувати закон. Там наголошували, що він вдарить по середньому класу і заробітчанах. До ВРУ подавали 11 проєктів постанов про скасування результатів голосування за цей законопроєкт. Врешті-решт закон все ж було передано на підпис президентові.

Декларація

Нерухомість. У декларації Монастирського позначені 2 квартири, 2 земельних ділянки, 1 житловий будинок.

В орендованій квартирі площею 100 квадратних метрів в Києві нардеп мешкає разом з дружиною і дітьми, у квартирі площею 33 квадратних метри в Хмельницьку зареєстрований, але нею не володіє.

Житловий будинок розташований в Масівцях на Хмельниччині. Ним володіє така собі Тамара Псарьова, в цьому будинку зареєстровані дружина Монастирського і його діти.

В тому ж населеному пункті Жанні Монастирській належить земельна ділянка на 1500 квадратних метрів. Ще одна в Хмельницькому — на 600 квадратних метрів.

Авто. В декларації позначені дві автівки — Suzuki SX-4 2008 року випуску, придбана у 2016 році, та KIA SPORTAGE 2017 року випуску, придбана в грудні 2020 року. Власником обох є сам Монастирський.

Акції, рахунки, готівка. З 2007 року Монастирський володіє акціями Хмельницького заводу ковальсько-пресового обладнання “Пригма-Прес”, який виробляє автомати для виготовлення виробів з дроту.

За 2020 рік нардеп задекларував 2 млн 50 тисяч гривень готівкою та 436 тисяч гривень на банківському рахунку. Його дружина — 680 тисяч гривень готівкою, ще 157 тисяч — на банківському рахунку.

298 тисяч гривень нардеп отримав у подарунок від такої собі Алли Монастирської, аналогічну суму — як дохід від відчуження нерухомого майна від такого собі Дмитра Резніка, який володіє квартирою у Хмельницькому, де зареєстрований нардеп.

Майже 1,3 млн були отримані за відчуження нерухомого майна від таких собі Ігоря Ерметова та Ірини Сіромахи.

Ще 537 тисяч нардеп отримав як зарплату у Верховній Раді. Примітно, що дружина за рік в ДБР заробила вдвічі більше — 1,1 млн гривень.