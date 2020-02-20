Весь персонал, який буде контактувати з евакуйованими з Уханя українцями і громадянами інших країн, протягом 14 днів разом із ними знаходитиметься на обсервації.

Про це розповів в кулуарах Верховної Ради голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, евакуйованих із КНР доставлять на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” в Полтавській області

За словами Радуцького, громадяни будуть ізольовані протягом двох тижнів, і якщо у когось виявлять симптоми навіть застуди, то вони будуть направлені в “спеціалізоване інфекційне відділення, яке готове до прийняття таких хворих”.

Весь персонал також 14 днів “не матиме можливості залишити територію санаторію”.

“Тому побоювання, що інфекція вийде через обслуговуючий персонал – ні. Цей персонал або взагалі не матиме контакту з тими людьми. А той, хто буде, він не залишатиме територію. Це ж стосується бійців Національної гвардії і співробітників Національної поліції. Ці люди також погодилися, що вони 14 днів знаходяться там”, – наголосив Радуцький.

Він уточнив, що всі, хто повернувся з Китаю, підписали згоду на обсервацію. Персоналу видані сучасні захисні костюми.

“Що стосується продуктів життєдіяльності. Ті, які можна спалити, будуть спалені на спеціальному підприємстві. Ті речі, які повинні бути дезінфіковані, будуть дезінфіковані… Там постійно буде знаходитися санітарно-епідеміологічна служба”, – зазначив Радуцький.

Нардеп додав, що не можна говорити, що “ми на сто відсотків застраховані”, але “ми виконали на 100 % усі розпорядження”.

“От кажуть, що з Китаю повертаються люди, їх не потрібно пускати. Мені соромно, що є сьогодні такі висловлювання від наших громадян. А коли люди наші повертаються з Німеччини, з заробітків? А в Німеччині є випадки коронавірусу. А чому ми з того боку кордону не влаштовуємо ніяких протестів? Якщо вже на те пішло”, – заявив Радуцький.