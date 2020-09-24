Протести проти расової дискримінації в Луїсвіллі (штат Кентуккі) переросли в стрілянину. За минулу добу в місті поранили двох поліцейських.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Протести почалися після оголошення судового рішення у справі про вбивство медсестри Бреонни Тейлор місцевими офіцерами поліції.

Хто така Бреонна Тейлор

Бреонна Тейлор загинула, коли співробітники поліції увірвалися вночі до її будинку. Поліція проводила затримання жителів сусіднього будинку за підозрою в торгівлі наркотиками й у них була інформація, що наркотики можуть зберігатися і в будинку Тейлор.

Офіцери отримали дозвіл на обшук без попередження. Коли вони посеред ночі вибили двері, хлопець Бреонни – Кеннет Волкер вирішив, що їх грабують, і відкрив вогонь зі своєї зброї. За даними поліції, в результаті пострілу був поранений один правоохоронець. Після цього копи теж відкрили вогонь, вистріливши 20 разів. 8 куль потрапили в Бреонну, внаслідок чого вона загинула. Наркотики в будинку так і не знайшли.

Сім’я Тейлор подала позов через два місяці після її вбивства, вимагаючи пред’явити звинувачення в неправомірній смерті, надмірній силі та грубій недбалості. 21 травня офіс ФБР у Луїсвіллі оголосив про початок розслідування обставин смерті Бреонни.

Зазначається, що з часу цих офіційних заяв у справі Тейлор було мало змін. Троє офіцерів, які брали участь у стрільбі в її будинку, як і раніше перебувають у відпустці, та жодних звинувачень їм висунуто не було.

Ім’я Тейлор стало невіддільною частиною нещодавніх протестів, викликаних вбивством Джорджа Флойда, і деякі з демонстрацій були присвячені її пам’яті. Під час акції протесту в Луїсвіллі 26 травня за участі друзів і сім’ї Тейлор демонстранти стояли біля будинку мера Грега Фішера і вимагали арешту офіцерів, причетних до її вбивства.

Вирок суду

Суд Луїсвілля визнав винним тільки одного офіцера “в створенні загрози життю цивільних”. Ще двоє поліцейських звинувачень так і не отримали. Це викликало хвилю обурення жителів міста.

Протести в Луїсвіллі

За час протестів в місті поранили двох поліцейських. Наразі їх життю нічого не загрожує, а підозрюваний в нападі на силовиків перебуває під вартою.

У місті оголосили надзвичайний стан і ввели Національну гвардію.

Як повідомляє СВС, кульмінація протестів припала на вечір середи.

Протести в пам’ять про Тейлор підтримали американці і в інших штатах.

У Fox News повідомили, що виконуючий обов’язки шефа міської поліції Роберт Шредер прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в місті.

Він пояснив своє рішення тим, що необхідно мати достатню кількість співробітників для забезпечення безпеки в місті. Ухвалення таких заходів означає, що поліцейські будуть працювати понаднормово і без вихідних.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.