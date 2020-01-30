#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.
Так, в китайських містах майже 60 мільйонів людей перебувають під частковою або повною забороною виїзду.
За межами Китаю відомо про 91 підтверджений випадок захворювання, в тому числі не менше п’яти у США.
Понад 7 тисяч хворих у Китаї
За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, в країні було підтверджено не менше 7 711 випадків захворювання коронавірусом. 170 підтверджених смертей на кінець середи.
Таким чином з вівторка кількість випадків зараження збільшилася на 1737 випадків, а кількість смертей на 38.
У Тибеті підтвердили перший випадок коронавірусу. У всіх 31 провінціях материкового Китаю в даний час зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.
Три японці, евакуйовані з Уханя, захворіли вірусом
У трьох японців, евакуйованих з Уханя, виявлений коронавірус. Тільки у одного з пацієнтів температура, у двох інших симптоми відсутні. На даний час вони знаходяться на карантині в Токіо.
Японська влада вивезла понад 400 своїх громадян з Уханя.
Статистика по країнам
Таїланд повідомив про 14 випадки зараження;
в Японії 11;
Гонконг і Сінгапур мають по 10 випадків;
Тайвань – вісім;
в Австралії, Малайзії та Макао по сім осіб захворіли;
у Франції – п’ять;
Південна Корея, Німеччина та Об’єднані Арабські Емірати мають по 4 випадки;
в Канаді їх три;
у В’єтнамі – два;
Індія, Філіппіни, Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка і Фінляндія мають по одному випадку.
За межами Китаю не було зареєстровано жодної смерті.
Австралія планує ізолювати громадян на віддаленому острові
Влада Австралії має намір поміщати на карантин своїх громадян, евакуйованих з Уханя. Для цього вибрали острів Різдва – у 2000 милях від узбережжя материкової Австралії. Карантин триватиме два тижні.
Варто зазначити, що на цьому острові знаходиться табір для нелегальних мігрантів і прохачів притулку.
Росія закриває кордон з Китаєм
Росія закриває кордон з Китаєм і припинить видачу електронних віз громадянам Китаю. Про це заявив прем’єр-міністр Михайло Мішустін.
Карта поширення коронавірусу
Міжнародне інформагентство BNO News опубліковало карту поширення nCoV 2019. Дані оновлюються в режимі реального часу:
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- 28 січня повідомлялося, що до кінця цього тижня, або на початку наступного, Україна отримає спеціальні тест-системи, які сприятимуть діагностиці можливого зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV.
- Раніше міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін підтвердила інформацію про п’ятий випадок зараження коронавірусом на території країни.