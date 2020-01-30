Станом на 30 січня 2020 року щонайменше 170 осіб померли від коронавірусу і більше 7700 випадків захворювання є підтвердженими на материковому Китаї.

#Букви зібрали всю відому інформацію на даний момент.

Так, в китайських містах майже 60 мільйонів людей перебувають під частковою або повною забороною виїзду.

За межами Китаю відомо про 91 підтверджений випадок захворювання, в тому числі не менше п’яти у США.

Понад 7 тисяч хворих у Китаї

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, в країні було підтверджено не менше 7 711 випадків захворювання коронавірусом. 170 підтверджених смертей на кінець середи.

Таким чином з вівторка кількість випадків зараження збільшилася на 1737 випадків, а кількість смертей на 38.

У Тибеті підтвердили перший випадок коронавірусу. У всіх 31 провінціях материкового Китаю в даний час зареєстровані випадки захворювання коронавірусом.

Три японці, евакуйовані з Уханя, захворіли вірусом

У трьох японців, евакуйованих з Уханя, виявлений коронавірус. Тільки у одного з пацієнтів температура, у двох інших симптоми відсутні. На даний час вони знаходяться на карантині в Токіо.

Японська влада вивезла понад 400 своїх громадян з Уханя.

Статистика по країнам

Таїланд повідомив про 14 випадки зараження;

в Японії 11;

Гонконг і Сінгапур мають по 10 випадків;

Тайвань – вісім;

в Австралії, Малайзії та Макао по сім осіб захворіли;

у Франції – п’ять;

Південна Корея, Німеччина та Об’єднані Арабські Емірати мають по 4 випадки;

в Канаді їх три;

у В’єтнамі – два;

Індія, Філіппіни, Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка і Фінляндія мають по одному випадку.

За межами Китаю не було зареєстровано жодної смерті.

Австралія планує ізолювати громадян на віддаленому острові

Влада Австралії має намір поміщати на карантин своїх громадян, евакуйованих з Уханя. Для цього вибрали острів Різдва – у 2000 милях від узбережжя материкової Австралії. Карантин триватиме два тижні.

Варто зазначити, що на цьому острові знаходиться табір для нелегальних мігрантів і прохачів притулку.

Росія закриває кордон з Китаєм

Росія закриває кордон з Китаєм і припинить видачу електронних віз громадянам Китаю. Про це заявив прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

Карта поширення коронавірусу

Міжнародне інформагентство BNO News опубліковало карту поширення nCoV 2019. Дані оновлюються в режимі реального часу:

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.