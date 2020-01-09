У міністерстві внутрішніх справ пояснили, яку роль в розслідуванні катастрофи Boeing 737 компанії МАУ в Тегерані, Іран, виконуватимуть українські правоохоронці.

Про це повідомили в прес-службі міністерства.

За словами директора департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, причини трагедії встановлює іранська сторона із залученням, у разі узгодження, правоохоронців інших країн. Розслідування справи в Україні було доручено Нацполіції.

“Відповідно до компетенції, здійснення та участь у проведенні технічного розслідування на території інших держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними силами України, покладено на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Бюро може залучати до роботи, у разі необхідності, інші державні та правоохоронні органи. … Відповідно до рішення Офісу генерального прокурора України за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Розслідування доручено слідчим Національної поліції України”, — пояснив він.

Також Шевченко розповів, в чому полягатиме роботи українських слідчих. Так на території Ірану вони будуть залучатися до проведення процесуальних дій та вилучення речових доказів, які в подальшому можуть бути досліджені на території України. Крім цього, вони зможуть виконувати консультативну місію з проведення огляду місця трагедії, організації проведення лабораторних досліджень (зокрема до отримання генетичної інформації для ідентифікації загиблих).

На території України правоохоронцям належить перевірити технічні характеристики борту, процедуру його закупівлі та сервісного обслуговування, самопочуття членів екіпажу, кількість годин льоту, проведення інструктажів. Також вони повинні будуть організувати відбір біологічних зразків у близьких родичів (батько, мати, діти, рідні брати і сестри) загиблих. Порівняльне дослідження може бути проведено як в лабораторіях України, так і Ірану.