Автор програми Man vs. Wild ("Вижити за будь-яку ціну") Бер Гріллз відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, він анонсував новий випуск, в якому розповість про спротив нашої країни. Глава держави закликав "розповідати правду про Україну та її опір" російській агресії.

Про це повідомляють #Букви.

У своїй програмі Гріллз висаджується в диких місцях, пояснюючи глядачам, як виживати в екстремальних умовах. Усі експедиції ведучого збирали кошти для благодійних організацій.

Разом з Володимиром Зеленським вони відвідали один з “Пунктів незламності” у столиці та прогулялись вулицями Києвом.

Своєю чергою, Гріллз зазначив на своїй сторінці у Facebook, що цього тижня мав честь поїхати до столиці України, та провести час з президентом Зеленським, зауваживши, що це був особливий досвід.

“Коли країна переходить в зиму, а їх інфраструктура перебуває під атакою росіян, виживання мільйонів людей – це дуже реальна щоденна боротьба”, – пояснив він.

Ведучий повідомив, що через спеціальну програму світ “побачить сторону президента Зеленського, яку раніше не показували”.

“Я хотів запитати, як він насправді справляється… Я отримав набагато більше. Програма вже скоро. Дякую за гостинність в такий нелегкий час. Будьте сильними”, – закликав у дописі автор телевізійної програми.

Водночас Зеленський наголосив, що важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей.