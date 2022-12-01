Про це повідомляють #Букви.
У своїй програмі Гріллз висаджується в диких місцях, пояснюючи глядачам, як виживати в екстремальних умовах. Усі експедиції ведучого збирали кошти для благодійних організацій.
Разом з Володимиром Зеленським вони відвідали один з “Пунктів незламності” у столиці та прогулялись вулицями Києвом.
Своєю чергою, Гріллз зазначив на своїй сторінці у Facebook, що цього тижня мав честь поїхати до столиці України, та провести час з президентом Зеленським, зауваживши, що це був особливий досвід.
“Коли країна переходить в зиму, а їх інфраструктура перебуває під атакою росіян, виживання мільйонів людей – це дуже реальна щоденна боротьба”, – пояснив він.
Ведучий повідомив, що через спеціальну програму світ “побачить сторону президента Зеленського, яку раніше не показували”.
“Я хотів запитати, як він насправді справляється… Я отримав набагато більше. Програма вже скоро. Дякую за гостинність в такий нелегкий час. Будьте сильними”, – закликав у дописі автор телевізійної програми.
Водночас Зеленський наголосив, що важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей.
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