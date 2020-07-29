Рейтинг довіри росіян до президента Росії Володимира Путіна впав до 23 %. У порівнянні з цим показником рейтинг лідера України Володимира Зеленського серед українців відчутно вищий.

Про падіння рейтингу довіри до Путіна повідомила російська недержавна дослідницька організація “Левада-Центр”.

Так, станом на липень 2020 року рейтинг довіри до глави РФ склав 23 %, що є мінімальним показником з листопада 2017 року: тоді про довіру до Путіна повідомили 59 % опитаних.

Судячи з опитування, з листопада 2017 року (більш ранні дані не вказані) рейтинг періодично знижується, лише іноді підвищуючись на один-два пункти.

При цьому діяльність Путіна на посаді президента схвалили 60 % учасників опитування, 33 % висловили несхвалення. Це найнижчий показник схвалення в порівнянні з показниками липня в попередні роки (в опитуванні вказані дані, починаючи з 2000 року).

Варто відзначити, що останнім часом спостерігається падіння рейтингів Володимира Зеленського серед українців. Але при цьому вони вищі, ніж у глави РФ.

Так, згідно з опитуванням Центру Разумкова і Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”, яке було проведено в липні-2020, рейтинг довіри українців до президента Зеленського склав 44 % (проте не довіряють йому 49 %).

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, проведеним у червні-2020, Зеленському довіряли 41 % опитаних.

Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеним наприкінці червня, діяльністю президента були задоволені 35 % опитаних (52 % респондентів дотримувалися протилежної думки).

Опитування “Левада-Центру” проводилося 24 – 25 липня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення РФ обсягом 1617 осіб у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) за випадковою вибіркою номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Статистична похибка не перевищує 2,4 %.