Хакери зуміли зламати блокчейн-платформу Poly Network, використовуючи вразливість у ній, та вивели звідти криптовалюту на суму понад 600 мільйонів доларів.

Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та видання Forbes.

Це одна з наймасштабніших подібних крадіжок криптовалюти в історії децентралізованих фінансових сервісів (DeFi).

“Із жалем повідомляємо, що Poly Network піддалася атаці”, – зазначається у Twitter-акаунті платформи.

Там уточнили, що хакери перевели сотні мільйонів доларів в окремі криптовалютні гаманці.

У Twitter Poly Network оприлюднено адреси гаманців, на які хакери спрямували кошти користувачів. Платформа закликала майнерів криптовалюти блокувати токени, що приходять з цих адрес.

Як зазначає Forbes, всього зловмисники вивели: 2858 токенів криптовалюти Ethereum на суму близько 267 млн доларів; 6610 токенів Binance на суму понад 252 млн доларів та близько 85 млн доларів у токенах USDC у мережі Polygon.

Сукупна вартість вкрадених токенів станом на ранок 10 серпня становила близько 604 млн доларів. Це більше, ніж крадіжка 460 млн доларів на біржі криптовалют Mt. Gox сім років тому (що тоді призвело до банкрутства цієї компанії та посилення регулювання на ринку криптовалюти).

Poly Network оприлюднила в Twitter листа до хакерів, у якому зазначила, що ця крадіжка “є найбільшою в історії DeFi”. Представники постраждалої блокчейн-платформи зауважили, що правоохоронці у будь-якій країні класифікують цю атаку як “значний економічний злочин” та переслідуватимуть злочинців.

“Дуже нерозумно надалі здійснювати будь-які транзакції. Гроші, які ви вкрали, належать десяткам тисячам членів спільноти криптовалют. Ви маєте поговорити з нами, щоб знайти рішення”, ㅡ йдеться у листі.

Невдовзі після злому компанія Tether, що управляє USDT, заморозила близько 33 млн доларів у токенах USDT (що пов’язані з адресою гаманця хакерів).

А гендиректор біржі криптовалюти Binance Чанпен Чжао повідомив, що координуватиме свої дії з партнерами по безпеці, аби допомогти постраждалим.

У компанії SlowMist, яка спеціалізується на безпеці систем на основі блокчейну, зазначили, що вже ідентифікували адресу електронної пошти, IP-адресу та “відбитки” пристрою зловмисника, а також працюють над відстеженням додаткових ключів ідентифікації, інформує Forbes.

Тим часом хакери почали повертати викрадені кошти. Наразі вони повернули невелику суму (порівняно з викраденою): близько 5 млн доларів.

Варто зазначити, що платформа Poly Network була створена командами, які стоять за різними блокчейн-платформами (NEO, Ontology, Switcheo). Poly Network дозволяє комбінувати роботу блокчейнів декількох типів.

ДОВІДКА. Децентралізовані фінанси (децентралізовані фінансові системи, DeFi) – це системи, метою яких є створення відкритої, доступної та прозорої екосистеми фінансових послуг, що працює незалежно від органів влади (тобто це фінансові системи на технології блокчейн). Мета DeFi полягає у розробці альтернативи традиційній банківській системі за допомогою децентралізованих технологій.

Токен – одиниця обліку, яка не є криптовалютою та призначена для представлення цифрового балансу в певному активі (іншими словами виконує функцію “замінника цінних паперів” у цифровому світі).

Блокчейн – розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), котрий постійно довшає. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій криптовалюти.