Про це інформує Deutsche Welle.
Бербок закликала Росію припинити порушувати наш міжнародний порядок та припинити бомбити українські міста та цивільних.
“Добре, що ви знаходитесь тут у цьому залі, щоб слухати. Зупиніть цю війну. Не через місяць чи через рік, а сьогодні. Оскільки кожна сім’я, яка втрачає батька, брата, матір чи дитину, втрачає весь світ. Ви не маєте права нападати на маленького сусіда”, – заявила Бербок Лаврову.
Вона зазначила, що навіть російська сторона зрозуміла, що лише хибні твердження, що Росія не починала цю війну, не переконливі, і не можна вважати доброю стратегією, коли кудись приїжджаєш, поширюєш свій брехливий наратив, а потім відразу їдеш, додала міністерка, нагадуючи главі російському МЗС Лаврову його втечу з минулої зустрічі.
Анналена Бербок наголосила, що серед країн G20 існують різні думки відносно війни в Україні, одначе те, що об’єднує усіх, це визнання того факту, що у світі немає жодного місця, для якого російська війна мала б позитивні наслідки.
Глава німецького відомства заявила, що 19 країн дали ясно зрозуміти, що “війна має припинитися”.
Зауважимо, 2 березня міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ G20 поки що не вдалося досягти консенсусу відносно спільної заяви через їхні “розбіжності в думках” щодо російсько-української війни.
- Німеччина та її західні союзники ведуть переговори з Києвом щодо майбутніх гарантій безпеки в межах підготовки до миру для України, зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц.
- Раніше німецький канцлер Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.
- Індія виступає проти обговорення нових санкцій стосовно Росії під час річного головування на зустрічі G20. Учасники мають обговорити економічні наслідки війни, яку веде Москва проти України, але Нью-Делі не бажає розглядати додаткові обмеження проти РФ.
- 2 березня вперше з січня минулого року, державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, їхня розмова тривала 10 хвилин.