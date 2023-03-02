2 березня глава МЗС ФРН Анналена Бербок на зустрічі G20 у Нью-Делі звернулася особисто до Сергія Лаврова з вимогою припинити війну. Вона висловила задоволення тим, що 19 країн G20 виступають за припинення війни.

Про це інформує Deutsche Welle.

Бербок закликала Росію припинити порушувати наш міжнародний порядок та припинити бомбити українські міста та цивільних.

“Добре, що ви знаходитесь тут у цьому залі, щоб слухати. Зупиніть цю війну. Не через місяць чи через рік, а сьогодні. Оскільки кожна сім’я, яка втрачає батька, брата, матір чи дитину, втрачає весь світ. Ви не маєте права нападати на маленького сусіда”, – заявила Бербок Лаврову.

Вона зазначила, що навіть російська сторона зрозуміла, що лише хибні твердження, що Росія не починала цю війну, не переконливі, і не можна вважати доброю стратегією, коли кудись приїжджаєш, поширюєш свій брехливий наратив, а потім відразу їдеш, додала міністерка, нагадуючи главі російському МЗС Лаврову його втечу з минулої зустрічі.

Анналена Бербок наголосила, що серед країн G20 існують різні думки відносно війни в Україні, одначе те, що об’єднує усіх, це визнання того факту, що у світі немає жодного місця, для якого російська війна мала б позитивні наслідки.

Глава німецького відомства заявила, що 19 країн дали ясно зрозуміти, що “війна має припинитися”.

Зауважимо, 2 березня міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ G20 поки що не вдалося досягти консенсусу відносно спільної заяви через їхні “розбіжності в думках” щодо російсько-української війни.