Про це інформує Deutsche Welle.

Бербок закликала Росію припинити порушувати наш міжнародний порядок та припинити бомбити українські міста та цивільних.

“Добре, що ви знаходитесь тут у цьому залі, щоб слухати. Зупиніть цю війну. Не через місяць чи через рік, а сьогодні. Оскільки кожна сім’я, яка втрачає батька, брата, матір чи дитину, втрачає весь світ. Ви не маєте права нападати на маленького сусіда”, – заявила Бербок Лаврову.

Вона зазначила, що навіть російська сторона зрозуміла, що лише хибні твердження, що Росія не починала цю війну, не переконливі, і не можна вважати доброю стратегією, коли кудись приїжджаєш, поширюєш свій брехливий наратив, а потім відразу їдеш, додала міністерка, нагадуючи главі російському МЗС Лаврову його втечу з минулої зустрічі.

Анналена Бербок наголосила, що серед країн G20 існують різні думки відносно війни в Україні, одначе те, що об’єднує усіх, це визнання того факту, що у світі немає жодного місця, для якого російська війна мала б позитивні наслідки.

Глава німецького відомства заявила, що 19 країн дали ясно зрозуміти, що “війна має припинитися”.

Зауважимо, 2 березня міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ G20 поки що не вдалося досягти консенсусу відносно спільної заяви через їхні “розбіжності в думках” щодо російсько-української війни.