У РФ погодилися продовжити безперебійні поставки природного газу до Сербії. Це сталося після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з сербським колегою Олександром Вучичем 29 травня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на росЗМІ.

“Путін і Вучич підтвердили бажання як Росії, так і Сербії зміцнювати своє стратегічне партнерство на основі традиційно тісних зв’язків між народами обох країн”, – йдеться у повідомленні.

Сербія не є членом Європейського Союзу чи НАТО. Країна майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв’язки з російськими військовими.

Хоча країна підтримала дві резолюції ООН, які засуджують повномасштабний напад РФ на Україну, вона відмовилася вводити санкції проти Москви.

Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова, блокуючи його членство в ООН.

За підсумками бесіди Вучич заявив, що погодив із Путіним новий контракт на постачання газі з РФ терміном на три роки, а не на кілька місяців, як раніше, повідомили в DW.

Термін чинного досі договору на постачання Сербії російського газу спливає у вівторок, 31 травня. Вучич повідомив також, що обговорив із президентом РФ розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.

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Раніше декілька європейських країн взяли на себе зобов’язання відмовитися від російської нафти та газу після російського нападу на Україну.

Європейський Союз нещодавно оприлюднив план на 210 мільярдів євро щодо скорочення споживання російського газу та нафти.

Путін раніше попереджав, що “недружні” країни повинні будуть оплачувати важливі російські постачання природного газу в рублях. Через суперечки щодо платежів РФ перекрила потік газу до Фінляндії, Болгарії та Польщі.

Лідери ЄС назвали “шантажем” наполягання РФ, щоб країни платили за газ в рублях.