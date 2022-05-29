Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на росЗМІ.
“Путін і Вучич підтвердили бажання як Росії, так і Сербії зміцнювати своє стратегічне партнерство на основі традиційно тісних зв’язків між народами обох країн”, – йдеться у повідомленні.
Сербія не є членом Європейського Союзу чи НАТО. Країна майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв’язки з російськими військовими.
Хоча країна підтримала дві резолюції ООН, які засуджують повномасштабний напад РФ на Україну, вона відмовилася вводити санкції проти Москви.
Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова, блокуючи його членство в ООН.
За підсумками бесіди Вучич заявив, що погодив із Путіним новий контракт на постачання газі з РФ терміном на три роки, а не на кілька місяців, як раніше, повідомили в DW.
Термін чинного досі договору на постачання Сербії російського газу спливає у вівторок, 31 травня. Вучич повідомив також, що обговорив із президентом РФ розширення можливостей щодо зберігання газу на території Сербії.
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Раніше декілька європейських країн взяли на себе зобов’язання відмовитися від російської нафти та газу після російського нападу на Україну.
Європейський Союз нещодавно оприлюднив план на 210 мільярдів євро щодо скорочення споживання російського газу та нафти.
Путін раніше попереджав, що “недружні” країни повинні будуть оплачувати важливі російські постачання природного газу в рублях. Через суперечки щодо платежів РФ перекрила потік газу до Фінляндії, Болгарії та Польщі.
Лідери ЄС назвали “шантажем” наполягання РФ, щоб країни платили за газ в рублях.
- Нагадаємо, Герман Галущенко наголосив на тому, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу та розповів про намір України зменшувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію.
- Водночас Італія домовилася про заміну російському газу з Алжиром.
- У Великій Британії оголосили про намір закликати країни G7 узгодити графік поетапного припинення імпорту нафти й газу з РФ.
- Німецькі посадовці тихо готуються до будь-якої раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстренного пакета, який може охоплювати контроль над критично важливими компаніями.
- Відомо, що Європейський Союз розглядає можливість поетапно відмовитися від імпорту вугілля з РФ — через звірства, вчинені російською армією в Україні.