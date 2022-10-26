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РФ провела навчання з завдання масованого ядерного удару

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що його країна провела навчання щодо завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника.

Середа, 26 жовтня 2022, 17:53
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Про це пише DW.

За їх проведенням спостерігав російський президент Володимир Путін.

“По полігону Кура на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети “Ярс” з державного випробувального космодрому Плесецьк і балістичної ракети “Синева” з акваторії Баренцевого моря. До здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС” – зазначили у пресслужбі Кремля.

Окрім цього, стало відомо, що Держдума РФ ухвалила поправки про створення добровольчих формувань. Згідно із законопроєктом, добровольчі формування можуть створюватися міністерством оборони РФ за рішенням президента РФ. Передбачається, що вони сприятимуть виконанню завдань, покладених на збройні сили РФ, під час мобілізації, дії воєнного стану, у разі збройних конфліктів, під час проведення контртерористичних операцій, і навіть під час використання збройних сил РФ поза межами РФ”.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ зробить “дуже серйозну помилку”, якщо розмістить тактичну ядерну зброю в Україні. Його коментар прозвучав після того, як російські офіційні особи попередили, що Україна, можливо, готується використати так звану “брудну бомбу” на полі бою, твердження, яке західні лідери негайно назвали неправдивим.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.

Теги: ядерний шантаж, ядерні навчання, РФ, Шойгу

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