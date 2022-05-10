Росія продовжує нарощувати свої війська у Білгородській області, аби зупинити контратаки Збройних Сил України навколо Харкова та не допустити їх до українсько-російського кордону.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни.

Російські військові не полишають спроб оточити Харків із півночі та сходу у “підковоподібній формі”, попри лише три наявні батальйонні тактичні групи, що воюють на півночі Харківської області.

Також додатково окупанти накопичили 19 БТГ у Білгородській області, які можуть посилити атаку на Харківський напрямок.

В інституті додають, що 9 травня, війська РФ не робили підтверджених наступів на південний схід або південний захід від Ізюма. Проте, ймовірно, намагаються зосередити сили, що необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями.