Про це свідчать дані Інституту вивчення війни.
Російські військові не полишають спроб оточити Харків із півночі та сходу у “підковоподібній формі”, попри лише три наявні батальйонні тактичні групи, що воюють на півночі Харківської області.
Також додатково окупанти накопичили 19 БТГ у Білгородській області, які можуть посилити атаку на Харківський напрямок.
В інституті додають, що 9 травня, війська РФ не робили підтверджених наступів на південний схід або південний захід від Ізюма. Проте, ймовірно, намагаються зосередити сили, що необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями.
- Зокрема військові Збройних сил України показали життя сіл навколо окупованого Ізюма, які російські окупанти намагаються захопити.
- Нагадаємо, що російські загарбники можуть зіткнутися з проблемами під час наступу на Харківському напрямку. На заваді може стати удар українських захисників по російському командному пункту в Ізюмі.
- Також для того, щоб просунутися далі на Донбас, Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи.
- Раніше за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, бригада, яка знущалася з мирних українців у Бучі на Київщині, наразі перебуває поблизу міста Ізюм (Харківська область).
- Варто зазначити, що аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.