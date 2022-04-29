За підрахунками ділового журналу Forbes, Росія випустила по Україні понад 1300 ракет. Їх загальна вартість сягає 7,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Оцінювальна кількість ракет “Калібр”, випущених по Україні, – 235 одиниць. До них належать 183 ракети, які за даними Міноборони, були випущені до 24 березня, та 52 ракети, випущені 26 березня.

Водночас Forbes врахував лише випадки, коли достеменно відомо клас ракети, яку було запущено по Україні. Однак таких ракет могло бути більше.

Точної статистики кількості випущених ракет “Іскандер”, “Точка-У” та ракет класу X також немає, тож Forbes робить припущення, що їх співвідношення залишилося таким, яким було на 24 березня, коли Міноборони оприлюднювало таку інформацію:

62% ракет цих трьох класів припало на «Іскандер»;

30% – на ракети класу X;

8% – на “Точку-У”.

Варто зазначити, що вартість ракет може відрізнятися. “Точка-У”, за даними сайту Military Russia, оцінюється у $300 000, вартість “Калібру” – $6,5 млн відповідно до експортного контракту з Індією у 2006 році; ракети класу Х-101 – сучасніші та досконаліші, ніж “Калібри”, та, за оцінками експертів, у рази дорожчі.

Отже, загальна вартість випущених ракет сягає $7,5 млрд.