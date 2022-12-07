7 грудня отримано інформацію, що РФ знову замовила в Ірану ще сотні безпілотників та балістичних ракет.

Про це повідомляє німецька газета Zeit.

Власні джерела поінформували, що Іран планує збільшити постачання безпілотних літальних апаратів і ракет в РФ в значних кількостях.

Так Москва намагається покрити гострий дефіцит власних ракет та безпілотників через інтенсивне використання та втрати під час війни проти України. Є кілька сотень снарядів і сотні безпілотників.

“Я не думаю, що вони ще відправлені, але вони точно є в книгах замовлень”, – зазначило джерело в Нью-Йорку.

Раніше Іран вже відправив до РФ безпілотники, які використовувались для нападу, зокрема на цивільну інфраструктуру. Кілька тижнів потому російські війська неодноразово атакували цілі в Україні за допомогою іранських безпілотників-камікадзе Shahed 136, які на високій швидкості завдали значних ушкоджень. Тоді країни ЄС запровадили додаткові санкції проти Ірану, до якого вже було застосовано низку покарань.

Варто зауважити, що глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія має ракети на ще кілька масованих ракетних ударів по Україні.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пояснив, що військові Сполучених Штатів вивчають кількість боєприпасів, використаних у російсько-українській війні, щоби переконатися, що в американському Міноборони вірно розраховують кількість зброї, яка знадобиться у разі майбутніх конфліктів.