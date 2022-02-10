Рівень тіньової економіки в Україні за період січень-вересень 2021 року став 31%, що на 1% менше, ніж в аналогічний період 2020 року.

Про це свідчить аналітичний звіт Міністерства економіки України.

Незначне зменшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі адаптування підприємців до діяльності в умовах карантинних обмежень та використання ними нових каналів “тінізації”.

Попри позитивні очікування та результати запроваджуваних реформ до поступового розширення діяльності у легальному секторі для створення сприятливих умов в Україні мають бути подолані системні чинники, які стримують процеси детінізації економіки.

Наприклад, низький рівень захисту прав власності. Відомо, що експерти рейтингу економічної свободи, який формує Heritage Foundation, визнали рівень захисту прав власності в Україні недостатньо ефективним, оцінивши його на 48,5 бала зі 100 можливих.

Також виділяють недостатній рівень захисту інтелектуальної власності. Згідно з Міжнародним індексом прав власності 2021 незначним було покращення позиції України за рівнем піратства у сфері авторського права до 88 місця серед 129 країн. Водночас незадовільною залишається ситуація із захистом патентів.

В Україні присутній низький рівень ліквідності фондового ринку та захисту прав інвесторів поряд, адже загальний обсяг випусків цінних паперів, зареєстрованих у січні-вересні 2021 року, становив 66,17 млрд грн, що менше на 20,84 млрд грн у порівнянні з 2020 роком. Зокрема активність інвесторів на ринку акцій залишалася незначною.

Йдеться і про недосконалість судової системи країни, як наслідок, низький рівень довіри суспільства та інвесторів до неї. Згідно з результатами рейтингу економічної свободи зроблено висновок про необхідність реформування судової системи з метою поліпшення її ефективності.

У країні процвітає корупція, через що експерти рейтингу “Індекс сприйняття корупції 2021” оцінили рівень корупції в Україні у 32 бали. Це на 1 бал менше ніж у рейтингу 2020 року. Наша держава посіла 122 місце серед 180 країн, які увійшли до рейтингу. Також зріс тиск на антикорупційну систему, зокрема через тривалу відсутність постійних керівників в інституціях.

У тракті 2021 року були запроваджені зміни до антимонопольного законодавства, які могли нашкодити бізнесу в захисті прав під час оскарження публічних закупівель, ще й надто застрилось втручання у роботу Вищого антикорупційного суду, затримується імплементація судової реформи. Внаслідок чого низка зазначених негативних подій нівелювала антикорупційні досягнення.

Відіграє важливу роль наявність територій, що непідконтрольні уряду, утворених під час збройної агресії на сході країни, та, як наслідок, застосування схем контрабанди товарами.