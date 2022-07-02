Родинам людей, які загинули внаслідок ракетного удару росіян по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, виплатять грошову компенсацію розміром у 100 000 гривень.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, спершу розмір компенсації повинен був скласти 50 000 гривень. Однак згодом, разом з місцевими депутатами, у міськраді вирішили збільшити розмір компенсації до 100 000 гривень.

Малецький наголосив, що виплати отримають всі сім’ї загиблих у торговельному центрі.

Окрім цього мер Кременчука повідомив, що міськрада виділила родинам загиблих кошти на поховання.

“Робимо усе можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомогає та сумує за загиблими”, – написав Малецький.

Зауважимо, що за даними ДСНС станом на 20:00 1 липня, обстежено та розібрано уламки від будівельних конструкцій, на 90% загальної площі зруйнованого ТЦ “Амстор”.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару у торговельний центр загинуло 19 людей, ще 64 – постраждало. 26 постраждалих ушпиталили.

З початку робіт під завалами ТЦ рятувальники виявили 29 фрагментів тіл.

Точна кількість відвідувачів, які були у ТЦ на момент удару невідома, однак за приблизними підрахунками там перебувало близько 1000 осіб.