Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
За його словами, спершу розмір компенсації повинен був скласти 50 000 гривень. Однак згодом, разом з місцевими депутатами, у міськраді вирішили збільшити розмір компенсації до 100 000 гривень.
Малецький наголосив, що виплати отримають всі сім’ї загиблих у торговельному центрі.
Окрім цього мер Кременчука повідомив, що міськрада виділила родинам загиблих кошти на поховання.
“Робимо усе можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомогає та сумує за загиблими”, – написав Малецький.
Зауважимо, що за даними ДСНС станом на 20:00 1 липня, обстежено та розібрано уламки від будівельних конструкцій, на 90% загальної площі зруйнованого ТЦ “Амстор”.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару у торговельний центр загинуло 19 людей, ще 64 – постраждало. 26 постраждалих ушпиталили.
З початку робіт під завалами ТЦ рятувальники виявили 29 фрагментів тіл.
Точна кількість відвідувачів, які були у ТЦ на момент удару невідома, однак за приблизними підрахунками там перебувало близько 1000 осіб.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.
- За словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.
- Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту.
- Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.
- Після трагедії, що сталася в торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці внаслідок влучення російської ракети, люди щодня приносять квіти та іграшки на місце воєнного злочину та плачуть.