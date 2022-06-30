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Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

Після трагедії, що сталася в торговельному центрі "Амстор" у Кременчуці, внаслідок потрапляння російської ракети, люди щодня приносять квіти та іграшки на місце воєнного злочину та плачуть.

Четвер, 30 червня 2022, 13:42
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Про це повідомляє кореспондент #Букв із місця подій.

Варто зауважити, що багато, хто не приносить квіти й до квітів не підходить, а лише спостерігають та приходять на власні очі побачити згорілий ТЦ “Амстор”. Громадяни зупиняються й довго дивляться, ніби не вірять очам, стоять обійнявшись тихо розмовляють. Потрясіння й щось подібне до образи витає в повітрі.

Тут українці втратили близьких, родичів, друзів чи знайомих. Під завалами продовжуються пошукові роботи та здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинуло 18 осіб. Також співробітники ДСНС виявили 8 фрагментів людських тіл.

Зокрема, за медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

28, 29 та 30 червня 2022 року в Кременчуці оголошено днями жалоби.

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

  • Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото

Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото // 17 фото

Теги: війна, фото, війна, день жалоби, загиблі цивільні, Кременчук, російська агресія, російсько-українська війна, ТЦ "Амстор"

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