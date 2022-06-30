Про це повідомляє кореспондент #Букв із місця подій.
Варто зауважити, що багато, хто не приносить квіти й до квітів не підходить, а лише спостерігають та приходять на власні очі побачити згорілий ТЦ “Амстор”. Громадяни зупиняються й довго дивляться, ніби не вірять очам, стоять обійнявшись тихо розмовляють. Потрясіння й щось подібне до образи витає в повітрі.
Тут українці втратили близьких, родичів, друзів чи знайомих. Під завалами продовжуються пошукові роботи та здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинуло 18 осіб. Також співробітники ДСНС виявили 8 фрагментів людських тіл.
Зокрема, за медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.
28, 29 та 30 червня 2022 року в Кременчуці оголошено днями жалоби.
Люди приносять квіти та іграшки до знищеного ТЦ в Кременчуці: фото // 17 фото
- Нагадаємо, 27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
- У міністерстві оборони РФ опублікували свою версію нещодавнього обстрілу у Кременчуці. За словами представників оборонного відомства, російські військові обстрілювали ангари зі зброєю, яка надійшла з Європи та США.
- За словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.