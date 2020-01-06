Відповідна інформація розміщена на сайті міністерства закордонних справ України.
Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.
Також стало відомо, у держави, де знаходиться Президент Зеленський з офіційним візитом, немає навіть дипломатичного представництва в Україні. Так на сайті МЗС зазначено, що адреса посольства султанату в Україні — Старомонетний пров, 14 в Москві. За цією адресою розташоване посольство Оману в Росії.
Крім того, не позначено й керівну особа, що займається питаннями України — ця графа пуста. Також відсутня будь-яка інформація про двосторонні угоди між Україною та Оманом.
- П’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському “не буті в омані” і невідкладно зателефонувати прем’єру Австралії — країни, яка страждає від руйнівних пожеж.