Султанат Оман, де перебуває з офіційним візитом Президент Володимир Зеленський, не має посольства в Україні. Його функції виконує посольство в Москві.

Відповідна інформація розміщена на сайті міністерства закордонних справ України.

Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.

Також стало відомо, у держави, де знаходиться Президент Зеленський з офіційним візитом, немає навіть дипломатичного представництва в Україні. Так на сайті МЗС зазначено, що адреса посольства султанату в Україні — Старомонетний пров, 14 в Москві. За цією адресою розташоване посольство Оману в Росії.

Крім того, не позначено й керівну особа, що займається питаннями України — ця графа пуста. Також відсутня будь-яка інформація про двосторонні угоди між Україною та Оманом.