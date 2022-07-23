За даними ЗМІ, у п'ятницю, 22 липня російський мільярдер Роман Абрамович був присутній у Стамбулі на під час підписання договору про вивезення зерна з України.

Про це повідомляє російська служба BBC та турецьке видання Haberler.

Зазначається, що Абрамович стежив за розвитком подій із зали.

Це не перша участь мільярдера у переговорах Росії та України. Навесні Абрамович також приїжджав до Туреччини під час візитів делегацій обох сторін воєнного конфлікту.

Як писала минулого місяця британська газета Times, Абрамович направив до ЄС документи, в яких намагається довести, що накладені на нього Брюсселем санкції є дискримінаційними й засновані на хибних звинуваченнях у його наближенні до президента РФ Володимира Путіна.

ДОВІДКА. 22 липня у Стамбулі було підписано так звану зернову угоду, яка передбачає деблокаду трьох одеських портів задля вивозу зерна.

Однак вже наступного дня, 23 липня, російські окупанти випустили по Одеському морському торговому порту 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві із них було збито силами ППО, однак дві інші ракети влучили в інфраструктурні об’єкти порту.