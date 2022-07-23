Про це повідомляє російська служба BBC та турецьке видання Haberler.
Зазначається, що Абрамович стежив за розвитком подій із зали.
Це не перша участь мільярдера у переговорах Росії та України. Навесні Абрамович також приїжджав до Туреччини під час візитів делегацій обох сторін воєнного конфлікту.
Як писала минулого місяця британська газета Times, Абрамович направив до ЄС документи, в яких намагається довести, що накладені на нього Брюсселем санкції є дискримінаційними й засновані на хибних звинуваченнях у його наближенні до президента РФ Володимира Путіна.
ДОВІДКА. 22 липня у Стамбулі було підписано так звану зернову угоду, яка передбачає деблокаду трьох одеських портів задля вивозу зерна.
Однак вже наступного дня, 23 липня, російські окупанти випустили по Одеському морському торговому порту 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві із них було збито силами ППО, однак дві інші ракети влучили в інфраструктурні об’єкти порту.
- Нагадаємо, 6 червня суд Сполучених Штатів видав ордери на арешт двох літаків, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.
- Раніше американська газета The Washington Post повідомила, що Зеленський просив Байдена та Джонсона не вводити санкції проти Абрамовича, залученого до переговорів з РФ. Але поки що це вигідно лише мільярдеру.
- Також повідомлялось, що російський мільярдер Роман Абрамович намагався продати маєток вартістю 10 мільйонів євро у Португалії, однак ця операція була заблокована.