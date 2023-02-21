Росія має намір захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових — прем’єр-міністр Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив про можливість захоплення аеропорту у Кишиневі. Він заявив, що РФ може спробувати це зробити для перебазування туди російських військових.

Про це повідомила Moldova1.

За словами прем’єра, молдавські органи здатні протистояти подібним викликам. Він наголосив, що вони роблять все можливе для забезпечення стабільності та миру в країні.

Дорін Речан додав, що Молдова прагне мирного вирішення придністровського конфлікту та досягнення безпеки та стабільності. У такий спосіб він повторив свою пропозицію про демілітаризацію Придністров’я та вивід всіх російських військових з цієї території.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливості Росії змінити керівництво Молдови, зазначивши про низку загроз для стабільності в регіоні.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду заявила, що на території її держави Росія планує здійснити державний переворот. Наступного дня уряд РФ заперечив звинувачення президентки Молдови стосовно дестабілізації республіки.

Зазначимо, що 16 лютого парламент Молдови оновив уряд, писало NewsMaker. Його очолив Дорін Речан, за призначення якого проголосували 62 депутати правлячої партії “Дія та солідарність”.

З 2012 по 2015 рік Дорін Речан очолював МВС Молдови за квотою Ліберально-демократичної партії Молдови. До цього він працював на посаді заступника міністра інформаційних технологій та комунікацій. Також він мав досвід роботи в приватному секторі та був менеджером проєктів в Агентстві реструктуризації підприємств та надання допомоги.

У лютому 2022 року Дорін Речан став радником президентки Маї Санду з питань оборони та національної безпеки, перш ніж очолити новий уряд.