Про це він заявив під спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Олаф Шольц зауважив, що наразі питання розширення НАТО “не на часі”. Водночас Путін зажадав гарантій щодо нерозширення Альянсу.
“Ви сказали чудову фразу: “Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО”. Що означає “кажуть” у міждержавних відносинах? Нам вже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі ні на дюйм у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому”, – бідкався очільник Кремля.
Він наголосив, що наразі обговорюється питання щодо вступу України до НАТО. Переконання, що цього “не станеться завтра” не влаштували господаря Кремля. За його словами, у перспективі це нічого не змінює для Росії, адже сам факт ймовірного вступу України до Альянсу непокоїть східного сусіда.
Путін також спрогнозував, що реакція Москви може бути спізнілою у разі, коли Україну підготують до вступу.
“Тому ми хочемо розв’язувати це питання вже найближчим часом під час переговорного процесу, мирними шляхами”, – резюмував президент РФ.
Нагадаємо, Україна не є членом НАТО, але вже давно сподівається приєднатися до Альянсу. На тлі напруженості у відносинах із Заходом Росія попросила надати “залізні гарантії”, що НАТО не розширюватиметься далі на схід, зокрема й в Україну.
- Раніше, після німецько-російських перемовин Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Президента РФ Володимира Путіна до відведення військ від кордонів України.
- Також стало відомо, що Президент США Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів. США спорядять Україні усе необхідне для захисту. Проте якщо війська РФ атакуватимуть американців в Україні – тоді американська сторона відповість. Те ж стосується кібератак.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку РФ. Лідери “дійшли згоди, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні”.
- Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що дані американської розвідки щодо можливого вторгнення Росії до України публікуються з метою зірвати військові плани Кремля.
- Окрім цього, Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”. Водночас вкотре наголосив, що кожен народ має право обирати свій власний шлях.