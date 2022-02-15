Про це він заявив під спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Олаф Шольц зауважив, що наразі питання розширення НАТО “не на часі”. Водночас Путін зажадав гарантій щодо нерозширення Альянсу.

“Ви сказали чудову фразу: “Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО”. Що означає “кажуть” у міждержавних відносинах? Нам вже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі ні на дюйм у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому”, – бідкався очільник Кремля.

Він наголосив, що наразі обговорюється питання щодо вступу України до НАТО. Переконання, що цього “не станеться завтра” не влаштували господаря Кремля. За його словами, у перспективі це нічого не змінює для Росії, адже сам факт ймовірного вступу України до Альянсу непокоїть східного сусіда.

Путін також спрогнозував, що реакція Москви може бути спізнілою у разі, коли Україну підготують до вступу.

“Тому ми хочемо розв’язувати це питання вже найближчим часом під час переговорного процесу, мирними шляхами”, – резюмував президент РФ.

Нагадаємо, Україна не є членом НАТО, але вже давно сподівається приєднатися до Альянсу. На тлі напруженості у відносинах із Заходом Росія попросила надати “залізні гарантії”, що НАТО не розширюватиметься далі на схід, зокрема й в Україну.