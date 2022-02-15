Володимир Путін наголосив, що Російська Федерація намагається розв’язати питання відносно вступу України до Організації Північноатлантичного договору вже найближчим часом під час мирного переговорного процесу.

Про це він заявив під спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Олаф Шольц зауважив, що наразі питання розширення НАТО “не на часі”. Водночас Путін зажадав гарантій щодо нерозширення Альянсу.

“Ви сказали чудову фразу: “Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО”. Що означає “кажуть” у міждержавних відносинах? Нам вже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі ні на дюйм у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому”, – бідкався очільник Кремля.

Він наголосив, що наразі обговорюється питання щодо вступу України до НАТО. Переконання, що цього “не станеться завтра” не влаштували господаря Кремля. За його словами, у перспективі це нічого не змінює для Росії, адже сам факт ймовірного вступу України до Альянсу непокоїть східного сусіда.

Путін також спрогнозував, що реакція Москви може бути спізнілою у разі, коли Україну підготують до вступу.

“Тому ми хочемо розв’язувати це питання вже найближчим часом під час переговорного процесу, мирними шляхами”, – резюмував президент РФ.

Нагадаємо, Україна не є членом НАТО, але вже давно сподівається приєднатися до Альянсу. На тлі напруженості у відносинах із Заходом Росія попросила надати “залізні гарантії”, що НАТО не розширюватиметься далі на схід, зокрема й в Україну.