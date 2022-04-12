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Росія отримує боєприпаси та військову техніку контрабандою з Іраку – The Guardian

Росія отримує боєприпаси та військову техніку за допомогою Іраку завдяки іранським мережам контрабанди зброї. У такий спосіб РФ планує продовжувати введення бойових дій в Україні.

Вівторок, 12 квітня 2022, 12:34
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Про це повідомило видання The Guardian.

Іракські бійці, яких підтримує Іран, та регіональні розвідувальні служби розповіли, що до Росії відправили РПГ та протитанкові ракети. Також відомо про постачання реактивних систем залпового вогню бразильської розробки.

Тегеранська влада подарувала Росії ракетний комплекс Bavar 373. Ця зброя має іранське походження і схожа на російський С-300. РПГ та протитанкові ракети, які належать шиїтам Хашд аш-Шаабі, доставили до Ірану через прикордонний перехід Саламджа 26 березня. Там їх отримали військові Ірану та доставили морем до РФ.

1 квітня до Ірану мережами контрабанди відправили частинами дві реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки. Іраку вони більш відомі як ліцензійна версія Sajil-60. Для переправлення Хашд аль-Шаабі спочатку їх розібрала. Три судна, які здатні перевозити вищезазначені вантажі, перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі в Астрахань. Це були два судна під російським прапором та одне під іранським.

Видання зазначило, що використання злочинного світу для незаконного обігу зброї означає різке зрушення в російській стратегії. Тепер Москва спирається на Ірак з контрабандою з Ірану, коли останній є військовим союзником в Сирії, бо іншим шляхам отримання озброєння заважають санкції.

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