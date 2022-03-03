Росіяни схоже готуються до атаки на власні терени, щоб звинуватити Україну в нібито розпалюванні війни. Вони могли спрямувати системи залпового вогню на прикордонні селища.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що вони могли спрямувати атак з селища Попівка на свою територію.

“Знаючи варварський характер дій Росії, ми боїмося, що може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну”, — написав голова МЗС.

Такі дії є реакцією військового керівництва РФ на провальний напад та величезні втрати. За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, станом на сьомий день вторгнення російські окупанти втратили запал і деморалізувалися. За цей час характер подій дуже змінився.

“Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками та захисницями. Тож перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст”, – наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.