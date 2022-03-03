Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зазначається, що вони могли спрямувати атак з селища Попівка на свою територію.
“Знаючи варварський характер дій Росії, ми боїмося, що може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну”, — написав голова МЗС.
Такі дії є реакцією військового керівництва РФ на провальний напад та величезні втрати. За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, станом на сьомий день вторгнення російські окупанти втратили запал і деморалізувалися. За цей час характер подій дуже змінився.
“Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками та захисницями. Тож перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст”, – наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.
- Нагадаємо, за наявними даними у Президента України Володимира Зеленського, українські захисники за тиждень бойових дій побороли майже 9 тисяч російських загарбників.
- Загарбники готують провокацію з жертвами серед цивільних у Маріуполі та прифронтових містах.
- На білорусько-українському кордоні РФ готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.
- Співробітниця моніторингової місії ОБСЄ загинула під час обстрілів Харкова 1 березня російськими окупантами.
- Підрозділи Збройних сил України знищили два літаки загарбників. Вони здійснювали варварське бомбардування цивільного населення в Ірпені та Волновасі.