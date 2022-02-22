Про це Денис Малюська повідомив у Facebook.
Так, за словами Міністра, за оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у в’язницях через зв’язки у злочинному світі.
Він наголосив, що план не вдається реалізувати, проте про всяк випадок застеріг від емоційної реакції протягом наступних декількох тижнів на “сфальшовані видосики та проплачені протести біля в’язниць”.
Після цього, Міністр звернувся до ув’язнених, використовуючи відповідний сленг.
“Вечір у хату людям, які заїхали та мотають строки в наших буцегарнях. Про прогон від злодіїв з Раші знаю, чув. Просять підняти шум і творити безлади в тюрмах, на волі. Знаю. Але ж в нашій хаті – свої порядки та закони. Ми проти беспрєдєла. Тому, люди, тихо, ша. Без кіпіша”, – наголосив Малюська.
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