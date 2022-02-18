Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.
Коментуючи у своїй заяві звинувачення Росії щодо обстрілів Україною цивільних мешканців на Донбасі, Байден зазначив, що це йде “проти простої логіки”.
Нещодавно Росія сказала, що обстріли були проведені Україною. Це неправда. Ми бачимо, що дезінформація поширюється серед російської громадськості, зокрема керованих Росією бойовиків. Ця дезінформація стверджує, що Україна хоче провести напади, але це йде проти простої логіки”, — наголосив президент США.
За його словами, в Росії продовжують неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах”, у плануванні нападів на Росію тощо. Він акцентував, що все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали у США раніше.
Наразі у Сполучених Штатах мають підстави говорити про можливість нападу найближчим часом. Також згідно із заявою Байдена, ця війна буде виключно вибором РФ.
США не планує надсилати в Україну своїх військових, однак всіляко підтримуватиме Україну.
Росія ще може обрати дипломатію. Вчора у Росії погодилися на зустріч Лаврова та Блінкена 24 лютого в Європі. Однак якщо Росія застотує військові дії до цього — це означатиме, що вони “грюкнули дверима” перед очами дипломатії”, — констатував Байден.
- Нагадаємо, що підтримувані Росією бойовики у п’ятницю оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.
- Зокрема останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про “геноцид” на Донбасі — це привід для виправдання вторгнення РФ в Україну.
- Також у Верховній Раді Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що зараз в зоні ООС були зафіксовані “аномальні події” та шалена кількість обстрілів – 60 випадків протягом дня.
- Раніше на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Вершинін підтвердив, що російські війська поки залишаються на українському кордоні. Водночас він наголосив, що Росія на власній території проводить навчання, котрі не містять загрозу для України.