Сьогодні на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в «геноцидах» та поширювати дезінформацію.

Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.

Коментуючи у своїй заяві звинувачення Росії щодо обстрілів Україною цивільних мешканців на Донбасі, Байден зазначив, що це йде “проти простої логіки”.

Нещодавно Росія сказала, що обстріли були проведені Україною. Це неправда. Ми бачимо, що дезінформація поширюється серед російської громадськості, зокрема керованих Росією бойовиків. Ця дезінформація стверджує, що Україна хоче провести напади, але це йде проти простої логіки”, — наголосив президент США.

За його словами, в Росії продовжують неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах”, у плануванні нападів на Росію тощо. Він акцентував, що все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали у США раніше.

Наразі у Сполучених Штатах мають підстави говорити про можливість нападу найближчим часом. Також згідно із заявою Байдена, ця війна буде виключно вибором РФ.

США не планує надсилати в Україну своїх військових, однак всіляко підтримуватиме Україну.