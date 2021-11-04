Одне з найповніших розслідувань засвідчило, що саме Російська Федерація систематично постачає зброю для розпалювання воєнного конфлікту на Донбасі.

Про це пише американське видання The New York Times.

Це розслідування не є унікальним: США та країни Європи роками накладають санкції на Росію за підтримку озброєння сепаратистських сил.

Але нове дослідження, проведене британською компанією Conflict Armament Research, – одне з найповніших на сьогодні з цього питання. Воно спеціалізується на відстеженні зброї та фінансувалося Європейським Союзом та Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

Розслідування у деталях описує незаконні перевезення зброї в Україну з боку РФ та торгівлю нею. Проте навряд чи це воно зможе змінити загальну картину єдиної активної війни в Європі.

Попередній аналіз російської зброї в Україні спирався на фотографії або дані урядової розвідки. У новому звіті зосереджено увагу на фактичному озброєнні.

Дослідники вивчили десятки гвинтівок, гранатометів, зенітних ракет і тисячі боєприпасів, знятих із захоплених чи вбитих бойовиків або знайдених на позиціях, які вони займали. Експерти вивчили знайдену зброю та відстежили серійні номери та інші розпізнавальні знаки. Це дало “вікно у багато в чому забутий конфлікт, який з початку 2014 року триває на краю Європи”, – йдеться у звіті.

Кремль постійно заперечував передачу зброї Україні, навіть після того, як західні уряди зафіксували перетин кордону російськими військами та технікою. Серед них – гусенична зенітна ракетна система, яка збила цивільний лайнер у 2014 році, через що загинули всі 298 людей на борту.

Російські чиновники звинувачують західні уряди у розпалюванні конфлікту за допомогою військової підтримки уряду України. Наприклад, бурхливу реакцію викликало надання Сполученими Штатами протитанкових ракет Javelin та постачання Туреччиною безпілотників Bayraktar.

Цієї осені конфлікт знову змусив хвилюватися. Комерційні супутникові фотографії та відео, опубліковані в соціальних мережах, демонструють російські танки та іншу бронетехніку поблизу українського кордону. Усі ці факти викликають страх прямого вторгнення.

Обсяги передачі озброєнь бойовикам, згідно з даними звіту, свідчать про нестабільність ситуації.

У звіті “Зброя війни в Україні” аналітики стверджують, що сили сепаратистів “це більше, ніж угруповання, яке користується успадкованою від колишнього Радянського Союзу зброєю; вони радше імітують сучасні армії та дотримуються встановленої військової доктрини”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у річницю збиття літака рейсу MH17 Malaysia Airlines не згадав про причетність Росії до цього злочину.