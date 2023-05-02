Про це він повідомив під час брифінгу у Медіацентрі Україна.
“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодних рухів. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.
Крім того, він додав, що попри спроби Росії зашкодити реалізації “зернової угоди”, програма все ж продовжує працювати.
“Для завантаження українського зерна в портах Одеси чекає декілька суден. Сьогодні також планується вихід кількох суден та захід під завантаження”, – наголосив Братчук.
Також голова громадської ради при Одеській ОВА нагадав, що одне з тих суден, якому не вдалося вчасно вийти з одного з портів Великої Одеси працювало зі всесвітньою продовольчою програмою ООН, що підтверджує гуманітарний характер роботи “зернової угоди”.
Нагадаємо, що 25 квітня у Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України гуманітарним коридором, що діє в межах “Чорноморської ініціативи” з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.
Внаслідок цього 26 квітня чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставляння пшениці до Ефіопії, не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені були чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.
Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.
Довідково. За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн.
- Росія назвала умову, за якої “зернову угоду” буде продовжено автоматично. Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”, аби вона й надалі могла постачати зерно на світовий ринок.
- Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.