Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через "саботування Росією "зернової ініціативи".

Про це він повідомив під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодних рухів. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Крім того, він додав, що попри спроби Росії зашкодити реалізації “зернової угоди”, програма все ж продовжує працювати.

“Для завантаження українського зерна в портах Одеси чекає декілька суден. Сьогодні також планується вихід кількох суден та захід під завантаження”, – наголосив Братчук.

Також голова громадської ради при Одеській ОВА нагадав, що одне з тих суден, якому не вдалося вчасно вийти з одного з портів Великої Одеси працювало зі всесвітньою продовольчою програмою ООН, що підтверджує гуманітарний характер роботи “зернової угоди”.

Нагадаємо, що 25 квітня у Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України гуманітарним коридором, що діє в межах “Чорноморської ініціативи” з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Внаслідок цього 26 квітня чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставляння пшениці до Ефіопії, не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені були чекати на погодження їх проходу додатковий час. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.

Довідково. За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн.