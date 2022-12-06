На восьмий масований удар по Україні Росія запустила ракети, які мають загальну вартість близько 400-500 мільйонів доларів.

Про це повідомило Forbes.

5 грудня командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що вдалося збити більше 60 із понад 70 ракет. За попередньою інформацією, з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс запустили 38 крилатих ракет Х-101/Х-555. Запуски відбулися з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Ще з кораблів Чорноморського флоту росіяни завдали удару 22-ма крилатими ракетами типу “Калібр”. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Видання зауважило, що Х-101 має вартість близько 13 млн доларів, а Х-555 — 4 млн доларів. Також “Калібри” коштують 6,5 млн доларів, Х-22 – 1 млн доларів, Х-59 0,5 млн доларів, Х-31П – 0,5 млн доларів. За підрахунками загальна вартість обстрілу становить 400-500 млн доларів.

По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.