Про це повідомило Forbes.
5 грудня командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що вдалося збити більше 60 із понад 70 ракет. За попередньою інформацією, з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс запустили 38 крилатих ракет Х-101/Х-555. Запуски відбулися з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.
Ще з кораблів Чорноморського флоту росіяни завдали удару 22-ма крилатими ракетами типу “Калібр”. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
Видання зауважило, що Х-101 має вартість близько 13 млн доларів, а Х-555 — 4 млн доларів. Також “Калібри” коштують 6,5 млн доларів, Х-22 – 1 млн доларів, Х-59 0,5 млн доларів, Х-31П – 0,5 млн доларів. За підрахунками загальна вартість обстрілу становить 400-500 млн доларів.
По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.
- Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.
- Відтак речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.
- 5 грудня, під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області.