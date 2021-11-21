Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України у Facebook.

Сьогодні на Галіфакському форумі в Канаді українська делегація на чолі з Даніловим зустрічалася з Членом Комітету із закордонних відносин і Головою Підкомітету з європейської та регіональної безпекової співпраці Джін Шахін і делегацією зі США.

Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та світі, особливу увагу приділивши питанню накопичення військ РФ на українському кордоні.

Згідно зі словами Секретаря РНБО України, “стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів”.

Секретар РНБО також додав, що нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ чутливих дипломатичних документів у ЗМІ, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках “говорять про те, що жодних правил для них вже не існує”.

Данілов пообіцяв, що Україна готова дати гідну відсіч агресору у випадку загострення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що 2 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. За його словами, в РНБО “не знають, що буде завтра”, але станом на той день концентрації або скупчення військ РФ поблизу кордонів з Україною немає.

Ввечері того ж дня Міністерство оборони України, посилаючи на інформацію розвідки, розповіло про ситуацію поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там заявили, що біля кордонів зосереджено угруповання російських військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб. Тоді це пов’язали із проведенням росіянами навчань.

Опісоя очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заперечував, що Росія стягує війська до кордонів з Україною, перед тим, як попередити про можливе вторгнення РФ. Раніше ж авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.