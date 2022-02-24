Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню “Українська Правда”
Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об’єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий”, – зазначив Подоляк.
Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що ЧАЕС знаходиться під контролем російських окупантів.
Раніше про захоплення ЧАЕС повідомляла радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова. Однак інформація була не підтверджена.
Персонал станції перебуває у заручниках. Це загрожує безпеці не лише України, а й Європи”, – додає Шевцова.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні також наголошував, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це прем’єр-міністра Швеції. Це оголошення війни всій Європі”, – сказав Зеленський.
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