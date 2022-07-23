Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.

Відповідні дописи Пол Массаро опублікував у Twitter.

Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. Russia always lies. — Paul Massaro (@apmassaro3) July 23, 2022

У своїх повідомленнях він зазначив, що Російська Федерація ніколи не буде дотримуватися жодної угоди. Єдине рішення – перемога України, але для цього необхідно добре її озброїти для того, щоб стримувати РФ, а потім повністю ізолювати її.

“Росія завдала удару по Одеському порту лише через кілька годин після того, як погодилася цього не робити. Ось з ким ми маємо справу”, – наголосив Пол Массаро.

Також він написав, що ніхто все ще не може зрозуміти гру Росії і опублікував відповідне зображення з надписом : “Як зрозуміти, що Росія бреше?”.

Пол Массаро зауважив, що Росія ніколи не виконує те, про що говорить. Її дипломатія абсолютно недобросовісна.

“Єдине, що розуміє Путін – це сила. Скільки ще разів ми повинні бути обдуреними Росією? Необхідно озброїти Україну та ізолювати Росію”, – наголосив Пол Массаро.

За його словами, російська терористична атака на Одеський порт лише через кілька годин після домовленості не атакувати його, вимагає, щоб Україні негайно передали 300-кілометрові ракети.

“Українська перемога – єдиний шлях до миру. Альтернативи немає. Україні потрібен постійний протиракетний захист. Зараз настав час ракет великої дальності. Росію необхідно перемогти”, – підсумував Пол Массаро.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі було підписано договір між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо деблокади українських портів. Один із пунктів угоди – заборона атакувати порти, з яких відбуватиметься експорт зерна. Однак вже через добу РФ завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

Вдень 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Сигнал повітряної тривоги почав лунати в області об 11:07 і вже через короткий проміжок часу стало чутно вибухи. Загалом тривога лунала менш як годину, однак за цей час окупанти випустили по області декілька ракет.

Ціллю росіян став Одеський морський торговий порт: по ньому окупанти випустили 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Дві ракети було знищено силами ППО, однак дві інші ракети все ж вилучили в інфраструктурні об’єкти порту.