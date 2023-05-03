У ніч на 3 травня війська РФ завдали удару по нафтобазі на території Кіровоградської області дронами-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Сергій Райкович у Telegram.

За його словами, на території області є “прильоти”. Так, близько 3 години ранку, одразу три БпЛА типу “Shahed-131/136”, атакували нафтобазу в обласному центрі.

Втім, минулося без постраждалих. Райкович запевнив, що всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Наразі інформація про пошкодження уточнюється.

ДОВІДКА. У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.