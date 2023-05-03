Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Сергій Райкович у Telegram.
За його словами, на території області є “прильоти”. Так, близько 3 години ранку, одразу три БпЛА типу “Shahed-131/136”, атакували нафтобазу в обласному центрі.
Втім, минулося без постраждалих. Райкович запевнив, що всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Наразі інформація про пошкодження уточнюється.
ДОВІДКА. У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.
- У ніч на 3 травня російські окупанти втретє за шість днів атакували Київ безпілотниками. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.
- Протягом 2 травня 2023 року на території Донецької області внаслідок російських обстрілів поранення дістали троє осіб.
- Внаслідок ворожого нічного обстрілу 3 травня у Дніпрі зафіксоване влучання в адміністративну будівлю. Попередньо, постраждалих немає.
- У ніч на 3 травня російські війська влучили дроном-камікадзе у приватний будинок на території Миколаївської області. На місці виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.