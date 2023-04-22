Так званий "Київський райсуд Сімферополя", що контролюється РФ засудив кримського татарина Аппаза Куртамета до 7 років ув'язнення за буцімто переказ 500 гривень добровольчому батальйону "Крим".

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram та “Крим.Реалії”.

“7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії “Київський райсуд Сімферополя” ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета”, — написав Лубінець.

За його словами, 21-річного хлопця окупанти звинуватили у “фінансуванні” добровольчого батальйону “Крим”. За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону.

Як зауважив омбудсмен, насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату.

Окупанти затримали його 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до своїх родичів. Тоді з ним зник звʼязок, а про місце перебування не було відомо до 8 жовтня.

Яе пише “Крим.Реалії”, слухання справи завершилося 20 квітня. Суддя Оксана Карчевська оголосила вирок у кримінальній справі, визнала Куртамета винним і призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у в’язниці, а решти строку в колонії суворого режиму.

Проте вирок ще не набрав законної сили. Адвокат Рефат Юнусов має намір оскаржити його в апеляційному суді.