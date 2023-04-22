Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram та “Крим.Реалії”.
“7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії “Київський райсуд Сімферополя” ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета”, — написав Лубінець.
За його словами, 21-річного хлопця окупанти звинуватили у “фінансуванні” добровольчого батальйону “Крим”. За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону.
Як зауважив омбудсмен, насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату.
Окупанти затримали його 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до своїх родичів. Тоді з ним зник звʼязок, а про місце перебування не було відомо до 8 жовтня.
Яе пише “Крим.Реалії”, слухання справи завершилося 20 квітня. Суддя Оксана Карчевська оголосила вирок у кримінальній справі, визнала Куртамета винним і призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у в’язниці, а решти строку в колонії суворого режиму.
Проте вирок ще не набрав законної сили. Адвокат Рефат Юнусов має намір оскаржити його в апеляційному суді.
- Українець Микола Голубей, який знаходиться в Німеччині, знайшов десятки політичних мап, де Крим та низку інших областей зображено повністю або частково “російськими”.
- 15 квітня у Севастополі окупанти зупинили рух морського транспорту, аби провести роботи з “протипідводно-диверсійної оборони”.
- 5 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що тимчасово анексований Росією Крим є “вирішальною територією” для контрнаступу українських військ.
- На території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.
- Очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала у 2014 році.