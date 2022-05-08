Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по Одеській області. О 16:20 3 ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря, було спрямовано на Одесу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради з посиланням на ОК “Південь”.

Одну ракету збили ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку.

Пожежу, що виникла на місці влучання, площею у 15 кв. м, ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Наразі триває розбір завалів на площі 300 кв. м, також працює слідчо-оперативна група Нацполіції з фіксації злочину проти України.

Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Раніше, 7 травня, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Також над Полтавською областю було збито ворожу ракету.