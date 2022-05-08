Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради з посиланням на ОК “Південь”.
Одну ракету збили ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку.
Пожежу, що виникла на місці влучання, площею у 15 кв. м, ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Наразі триває розбір завалів на площі 300 кв. м, також працює слідчо-оперативна група Нацполіції з фіксації злочину проти України.
Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Раніше, 7 травня, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Також над Полтавською областю було збито ворожу ракету.
- Нагадаємо, в Одесі та області запровадять посилену комендантську годину, що триватиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.
- У ніч на 7 травня російські окупанти масово обстрілювали міста у Донецькій області.
- Також стало відомо, що від авіаудару по школі в Білогорівці (Луганська область) попередньо загинули 60 осіб – унаслідок обстрілів виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.
- Російська армія, застосовуючи стратегічну авіацію, завдала 4 ударів крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.