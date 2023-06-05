Окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву.

Як повідомляється, таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо в них немає російського паспорта. Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей.

У ЦНС зазначили, що таким чином російські окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

Окрім того, у межах так званої “евакуації” росіяни вивозять майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також у ЦНС наголосили, що колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість “евакуюватися” на територію Росії.

Водночас російські окупанти продовжують знищувати українські книжки на тимчасово окупованих територіях.

Додамо, що російські загарбники також вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.