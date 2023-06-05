Джерело: Центр національного спротиву.
Як повідомляється, таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо в них немає російського паспорта. Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей.
У ЦНС зазначили, що таким чином російські окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські паспорти.
Також, за даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
Окрім того, у межах так званої “евакуації” росіяни вивозять майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Також у ЦНС наголосили, що колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість “евакуюватися” на територію Росії.
Водночас російські окупанти продовжують знищувати українські книжки на тимчасово окупованих територіях.
Додамо, що російські загарбники також вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.
- На Луганщині росіяни змушують дітей та одного з їхніх батьків прийняти російське громадянство. У разі відмови погрожують звільнити чи позбавити додаткових виплат.
- На тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.
- На тимчасово окупованих територіях представники російських “адміністрацій” відбирають в українців паспорти.